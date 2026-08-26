Estos son los encantos del parque nacional más grande de Colombia; tiene importante reconocimiento internacional

Colombia es reconocida como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y sus Parques Nacionales Naturales son una muestra de la enorme riqueza natural y cultural que posee.

Estas áreas protegidas son establecidas por el Estado con el propósito de preservar la biodiversidad, los ecosistemas, los paisajes, las fuentes de agua y el patrimonio cultural del país.

En la actualidad, Colombia cuenta con más de 60 áreas protegidas de carácter nacional, que abarcan aproximadamente el 14 % del territorio del país.

Chiribiquete. Patrimonio dela humanidad Foto: Foto: archivo minambiente.gov.co

Patrimonio de la humanidad

El parque natural de mayor extensión es la Serranía de Chiribiquete.

De acuerdo con información de Parques Nacionales, fue declarado en 1989, con una extensión inicial de 1.298.955 hectáreas de los departamentos de Caquetá y Guaviare (municipios de Solano, San Vicente del Caguán, Cartagena de Chairá, Calamar, San José del Guaviare y Miraflores).

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Posteriormente, su extensión fue extendida sustancialmente en dos ocasiones.

“Gracias a investigaciones científicas y expediciones que resaltaron su importancia, el parque fue ampliado en dos ocasiones, alcanzando hoy una extensión de 4.266.169 hectáreas, lo que lo convierte en la área protegida terrestre más grande de Colombia“, señala Parques Nacionales en su portal web.

El 2 de julio de 2018, la Unesco lo declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría mixta: natural y cultural. Esta distinción fue otorgada durante la 42ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Manama, Bahréin.

“Representa un testimonio excepcional de la relación simbólica entre el ser humano y el entorno natural, expresada a través del arte rupestre y del conocimiento espiritual de los pueblos indígenas”, señaló el organismo internacional.

Además, resaltó su papel como santuario para especies emblemáticas como el jaguar. De igual manera, su excepcional estado de conservación y la necesidad de proteger tanto el entorno físico como el intangible.

Extraordinarios paisajes y patrimonio arqueológico

Parques Nacionales resalta que Chiribiquete es reconocido por sus extraordinarios paisajes, biodiversidad y valor cultural. Adicionalmente, subraya que sus ecosistemas son esenciales para “la regulación hídrica y climática, además de contribuir a la conectividad y la integridad ecológica de la región amazónica”.

“Este parque alberga una riqueza biológica incomparable y un valioso patrimonio arqueológico, con numerosos pictogramas rupestres, símbolo de la relación ancestral entre los pueblos indígenas y el territorio”, agrega.

El Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete Foto: YouTube @ICANHCO

Adicionalmente, el parque es hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya “protección es prioritaria. La regulación de actividades dentro del área sigue los lineamientos del Decreto 1232 de 2018, que establece medidas para garantizar sus derechos y prevenir cualquier contacto no deseado”.