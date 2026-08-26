Syabrubesi, uno de los sitios turísticos más concurridos del mundo, epicentro de la tragedia de Nepal: Imágenes apocalípticas

Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet, causando al menos 95 muertos.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Devastadora avalancha en Nepal deja decenas de muertos y más de 380 desaparecidos. Impactantes imágenes del desastre

“Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas”, señaló la Oficina de Turismo.

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un portavoz de la policía había dicho a la Agencia France-Press que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen”.

Syabrubesi se localiza en la confluencia de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, unos 122 kilómetros al norte de Katmandú. Es el punto de inicio para la mediática ruta Langtang Valley Trek hacia enclaves como el Lama Hotel y Kyanjin Gompa.

Este 26 de agosto, de forma sorpresiva, se produjo una avalancha que arrasó con personas, buses turísticos y con viviendas a su paso. Aún no se conocen las causas precisas de este alud, que se produjo entre la tierra que cayó de las montañas y las aguas del río Bhote Koshi.

Grabaciones de cámaras de seguridad publicadas en redes sociales chinas muestran una inundación repentina que afectó al puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026 Foto: AFP

Grabaciones de cámaras de seguridad publicadas en redes sociales chinas muestran una inundación repentina que afectó al puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026 Foto: AFP

Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal. Foto: AFP

Una inundación masiva azotó el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal, el 26 de agosto, causando daños en carreteras e infraestructura eléctrica mientras las autoridades se esforzaban por evaluar la magnitud de la destrucción. Foto: AFP

El 7 de agosto pasado, otra tragedia se registró allí. El accidente de un helicóptero, en el centro de Nepal, causó la muerte del piloto y de los cuatro pasajeros chinos a bordo.

“Las cinco personas a bordo, incluido el piloto, murieron”, indicó a el portavoz de la policía nepalí, Dan Bahadur Karki. El helicóptero se dirigía hacia Syabrubesi, punto de partida de numerosas rutas de senderismo populares entre los turistas.

El helicóptero dejó de comunicarse aproximadamente tres minutos después de su despegue, segùn informó la Autoridad de Aviación Civil, y se estrelló en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú.

El jefe del distrito de Nuwakot, Ram Krishna Adhikari, declaró que se habían recuperado cinco cadáveres en el lugar del accidente.

Nepal ha experimentado una serie de accidentes mortales de pequeños aviones y helicópteros en las últimas décadas. El sector del transporte aéreo en el país ha crecido considerablemente en los últimos años, para transportar personas y mercancías a zonas de difícil acceso, así como para trasladar excursionistas y escaladores extranjeros.

Sin embargo, la seguridad aérea es un problema debido a la falta de formación y mantenimiento insuficiente. Además Nepal cuenta con algunas de las pistas de aterrizaje más difíciles del mundo, flanqueadas por picos nevados, lo que representa un desafío incluso para pilotos experimentados.

Este accidente ocurre dos semanas después del choque de un avión de pasajeros al despegar en Katmandú, capital y ciudad más grande de Nepal, que causó 18 muertos, siendo el piloto el único rescatado de los restos en llamas.

El último accidente grave de un avión comercial en Nepal ocurrió en enero de 2023, cuando un avión de Yeti Airlines se estrelló al aterrizar en Pokhara. Las 72 personas a bordo murieron.

La Unión Europea prohibió su espacio aéreo a todos los transportistas nepaleses por razones de seguridad.

Con información de AFP