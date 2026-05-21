Nepal reportó el mayor número de ascensos al Everest en un solo día: la cifra es histórica

Un número récord de montañistas logró llegar a la cima del monte Everest en un solo día por la cara sur de la montaña, en Nepal. Así lo informaron las autoridades este jueves, que estimaron la cifra en aproximadamente 275 personas.

La montaña más alta del mundo puede escalarse tanto desde el lado sur, ubicado en Nepal, como por la cara norte, en el Tíbet chino. Sin embargo, las autoridades de China decidieron cerrar esa ruta durante este año.

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De acuerdo con el Departamento de Turismo de Nepal, alrededor de 275 personas alcanzaron el miércoles la cumbre de 8.849 metros de altura. No obstante, aclararon que en 2023 una cifra aún mayor llegó a la cima desde ambos lados de la montaña.

Las autoridades también explicaron que el número definitivo será confirmado una vez se verifiquen todas las expediciones, un proceso que incluye fotografías y declaraciones tanto de las empresas organizadoras como de los guías de cada escalador.

@metropolesoficial 🗻 FILA NO MONTE EVEREST Um número recorde de 274 alpinistas escalou o Monte #Everest nessa quarta-feira (20/5), segundo um funcionário da área de montanhismo, o maior número já registrado a alcançar o pico mais alto do mundo no mesmo dia pelo lado nepalês. Imagens de vídeo obtidas pela Reuters mostraram uma longa fila de #alpinistas tentando chegar ao topo do pico no dia anterior. #Metrópoles 🤳 Cortesia de Purnima Shrestha / Reuters ♬ som original - Metrópoles Oficial

“Este es el mayor número de ascensos a la cima en un solo día en la historia de las expediciones al monte Everest”, aseguró a AFP Himal Gautam, portavoz del departamento.

“Aún debemos verificar los datos oficiales, ya que tenemos que emitir los certificados correspondientes”, agregó.

Además, Gautam señaló que en 2023 un número todavía más alto de montañistas provenientes de Nepal y China alcanzó la cima del Everest en una sola jornada, aunque no reveló la cifra exacta.

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El crecimiento de las expediciones ha convertido el montañismo en un negocio bastante lucrativo para Nepal desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa realizaron la primera ascensión al Everest en 1953.

Durante esta temporada, el país otorgó un récord de 492 permisos para escalar la montaña, mientras que al pie del Everest se instaló una enorme ciudad de carpas para recibir a escaladores y personal de apoyo.

Según las cifras entregadas, cerca de 600 personas, entre montañistas y trabajadores de apoyo, han subido al Everest desde que inició la temporada de ascensos de primavera el mes pasado.

Montañeros subiendo a la cima del Everest, Nepal, el 2 de mayo de 2026. Foto: AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa

Las elevadas cifras volvieron a encender las preocupaciones por la sobrepoblación en la montaña, ubicada entre Nepal y China, especialmente en caso de que las condiciones climáticas reduzcan el tiempo disponible para escalar.

Por ahora, se espera que la temporada de ascensos finalice durante la primera semana de junio.

*Con información de AFP.