El Huila le abre sus puertas al país para que se pegue la rodadita durante San Pedro

El Teatro Colón, en Bogotá, abrió sus puertas y fue protagonista de una gala artística y cultural para realizar el lanzamiento de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que se llevará a cabo en Neiva el próximo mes de junio.

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El acto, que acaparó la atención de propios y extraños que se agolparon a las afueras del Palacio de San Carlos para observar a las reinas, la banda papayera, las rajaleñas, la música folclórica y los personajes escénicos, sirvió de escenario para que los huilenses les abrieran oficialmente sus puertas a los colombianos y extranjeros a pegarse la rodadita porque, según ellos, “en junio todos los caminos conducen al Huila”.

“Una tierra que hoy llega al Teatro Colón con el orgullo de sus raíces. Venimos a lanzar la versión 65 del Festival, la fiesta más grande de nuestra identidad cultural y una de las mejores del país”, aseguró el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba, en el marco de la presentación.

En 2026, hay una novedad en las festividades sampedrinas: se conmemoran los 90 años de la composición musical del Sanjuanero Huilense, del maestro Anselmo Durán Plazas, una melodía que ha puesto a bailar a decenas de parejas que lucen pomposos trajes de colores, troquelados, con millaret y pollerin, una danza donde el hombre conquista a una mujer y ella, a través de ocho pasos llenos de coquetería y picardía, se deja engalanar.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, presentó la edición 65 del Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro. Foto: Gobernación del Huila/API.

Este año, el Huila también celebra los 80 años de la figura del Taita Puro, un patrimonio vivo de las tradiciones opitas, un personaje folclórico de la mitología y el folclor huilense, considerado ancestralmente por la raza pijao como el dios del fuego y de las cosechas.

“Nuestra cultura sigue vive más que nunca”, añadió Villalba, quien recordó que, como es usual, las festividades de San Pedro estarán acompañadas de muestras tradicionales de bambucos, sanjuaneros y rajaleñas, además de cabalgatas y la presentación de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en la Calle del Festival, en Neiva.

“El Huila es una tierra de oportunidades, de trabajo, un departamento que se convirtió en referente nacional en producción agrícola, por muchos años consecutivos el principal productor piscícola y de café de Colombia. Y ese liderazgo no es casualidad, es el trabajo silencioso de miles de familias huilenses que construyen la región”, expresó el funcionario.

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¿Qué se puede hacer en este destino?

Quien decida pegarse la rodadita y llegar a Neiva, una ciudad ubicada a cinco horas por tierra y a 40 minutos por aire, tendrá una variedad de opciones de planes para realizar.

De un lado, podrá viajar en medio de túneles de árboles gigantes hacia el municipio de Rivera, ubicado a 20 minutos. El clima es fresco y sus postres son de los más reconocidos de la región. Allí, los viajeros encuentran las termales, que se han convertido en uno de sus más grandes referentes.

En Bogotá se realizó el lanzamiento del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Foto: Gobernación del Huila/API.

De igual forma, a 30 minutos de la capital huilense está ubicado Villavieja, uno de los municipios más antiguos de la región, una tierra árida rica en arqueología. Un gran museo prehistórico da la bienvenida al parque central y a menos de 20 minutos está el Desierto de La Tatacoa, un lugar mágico, ideal para la astronomía y la observación de estrellas que se entremezclan con el bosque seco tropical. En los últimos años, las piscinas clavadas entre las formaciones geológicas se han convertido en otro de sus encantos.

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Y, si el turista goza de más tiempo, puede viajar durante cuatro horas y llegar hasta el imponente Parque Arqueológico de San Agustín para dejarse encantar por la historia y la cultura milenaria que se sostiene en el tiempo.

Así las cosas, quien se pegue la rodadita por el Huila en junio podrá disfrutar de una amplia oferta turística imperdible y para todos los gustos.