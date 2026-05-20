La gastronomía es uno de los grandes atractivos en el departamento de Boyacá. Cada uno de sus platos refleja la riqueza de sus tradiciones y la diversidad de sus ingredientes locales, pues combinan productos de la tierra, como papa, maíz, quinoa, trigo y frutas típicas, así como carnes y lácteos, dando como resultado sabores auténticos.

Así es el municipio boyacense donde se disfruta de una deliciosa carne a la llanera, perfecto para el turismo de naturaleza

Preparaciones como el cocido boyacense, la arepa, la changua y el sancocho no solo sacian el hambre, sino que cuentan historias de familias, festividades y costumbres ancestrales.

Además, la gastronomía brinda una experiencia sensorial completa, donde comer es mucho más que alimentarse; es un viaje al corazón de sus tradiciones, donde cada bocado refleja la identidad y el orgullo de sus habitantes.

El pueblo de los postres

Precisamente uno de los municipios en los que la comida es una de sus fortalezas y atractivos es Iza, un pequeño pueblo colonial reconocido por delicias representadas en postres.

El merengón es uno de los principales postres en el municipio de Iza. Foto: Getty Images

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este destino destaca por su tradición repostera de más de 30 años de práctica, considerada hoy en día una de las principales fuentes económicas generadoras de ingresos para sus habitantes.

Dada la producción lechera en el territorio, inicialmente este trabajo se centró en la elaboración y comercialización de tortas y paulatinamente se fueron incluyendo otras variedades de postres que hoy llaman la atención de propios y foráneos.

Allí los viajeros se encuentran con toda una oferta de delicias como el mousse de frutas de temporada, el merengón, la leche asada y el cheesecake, entre otras. Hoy sus habitantes exhiben con orgullo un portafolio constituido por cerca de 30 tipos de postres, que deleitan y satisfacen hasta el más exigente de los paladares.

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Sitios de interés en este destino boyacense

Además de comer estos ricos productos, quienes llegan hasta Iza tienen la posibilidad de conocer diversos lugares y disfrutar de diferente planes. Estos son algunos de ellos.

Templo del Divino Salvador: Construido en 1678 en adobe, teja de barro y lajas bajo el estilo colonial, a la fecha se conservan las pilas bautismales, el pulpito y el altar mayor.

Parque Álvaro Díaz Gómez: lleva su nombre en memoria a este hijo ilustre quien fue un líder local, abogado y en ese entonces concejal del Municipio.

Iza es uno de los pueblos más bonitos de Boyacá, que destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

Plazuela Francisco Cristancho Camargo: Sitio de reunión social, que ha tenido tres nombres: Plazuela de Alpha, Plazuela del Pino y Plazuela Francisco Cristancho Camargo en honor a este músico y compositor de música colombiana.

Mural Nido Verde: El mural hace una alusión al nombre dado en 1850, por Manuel Ancizar a este municipio y describe las condiciones sociales, económicas y de vías de comunicación de este destino. Fue realizado por el artista plástico, muralista y escultor Ricardo Alvarado, con la técnica de vinilo reforzado a acrílico en pincelado y de estilo Figurativo costumbrista.

Puente del Amor: Este lugar fue nombrado así por los lugareños, debido a que despierta un espacio propicio para los enamorados, haciéndose presente un ambiente perfecto para el idilio, gracias a la mezcla entre su construcción colonial de piedra, madera y barro, el resonar tranquilizante del agua del río Tota, y el susurro del viento en los árboles de sauce.