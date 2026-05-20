La gastronomía colombiana se caracteriza por su gran diversidad y refleja la riqueza geográfica, climática y cultural del país. Cada región ha desarrollado platos únicos basados en sus recursos locales, lo que permite tener una cocina que cambia notablemente de un lugar a otro, tanto en sabores como en técnicas culinarias.

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En Colombia, la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas ha creado recetas que combinan ingredientes autóctonos con técnicas y sabores bien diferentes, fusión de influencias que ha dado lugar a una cocina rica y variada, en la que cada plato cuenta una historia.

Una de las preparaciones tradicionales es la carne a la llanera, típica de los Llanos Orientes, pero que también se puede desgutar en algunos municipios de Boyacá como Pajarito, el cual se encuentra en los límites con el departamento de Casanare.

La carne asada a la llanera es uno de los platos para degustar en Pajarito Boyacá. Foto: Getty Images

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), Pajarito está ubicado en la zona del piedemonte llanero, cordillera Oriental, y es un valle rodeado por montañas, con algunos accidentes geográficos como las Cuchillas de Alta Gracia, Guamara y Las Lisas.

El casco urbano está situado sobre la Vía del Cusiana, que conecta a la troncal central del norte con la troncal del Llano. Precisamente esa cercanía a los Llanos hace que en su gastronomía que incluyan platos que son típicos de esa región del país y uno de ellos es la carne a la llanera, un rica prepración de cortes jugosos de res, cocinados lentamente sobre brasas de leña o carbón, lo que les da un aroma ahumado y una textura tierna por dentro y dorada por fuera.

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Es un plato aliñado con pocos ingredientes, además de sal, que tradicionalmente se sirve acompañado de arepas, yuca o plátano, una experiencia culinaria que combina sabor y tradición y que puede disfrutarse en este destino boyacense.

¿Qué se puede hacer en Pajarito?

Además de disfrutar de esta sabrosa carne asada, los viajeros pueden visitar algunos lugares de interés como las fuentes termales ubicadas a escasos minutos de la zona urbana, y el salto de Candelas, considerada una de las caídas de agua más altas del departamento.

El salto Candelas es considerada las cascada más alta de Boyacá. Foto: Situr Boyacá/API.

Como escenario lúdico y cultural del municipio, en el mes de marzo se realiza el tradicional Festival del Río Cusiana, un encuentro en el que se llevan a cabo cabalgatas, corridas de toros, reinados, presentaciones artísticas, mercados campesinos, desfiles de carrozas y muestras artesanales y gastronómicas.

De acuerdo con Situr, la economía de Pajarito está basada en actividades de ganadería y agricultura y las condiciones físicas y climáticas del municipio permiten la producción de cultivos como yuca, café, caña de azúcar, maíz y el frijol.