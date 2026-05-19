Senderismo y cascadas: así es un recorrido de un día en el parque La Chorrera en Choachí

A poco más de una hora de Bogotá existe un destino que combina montaña, agua y aventura. Se trata del Parque de Aventura La Chorrera, ubicado en Choachí, uno de los municipios del oriente de Cundinamarca que más visitas de turistas recibe gracias a su naturaleza exuberante y su cercanía con la capital del país.

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El recorrido empieza desde el momento en que se abandona el tráfico bogotano. La vía hacia Choachí va mostrando paisajes de montaña cubiertos de neblina, cultivos y miradores naturales que mezclan lo urbano y lo rural.

Antes de entrar al municipio, el viajero ya se encuentra frente al acceso del parque, listo para dedicar el día al sendero y, de paso, disfrutar la oferta culinaria local.

El camping es una de las actividades para hacer en La Chorrera. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

La estrella del lugar es La Chorrera, reconocida como la cascada más alta de Colombia. Con cerca de 590 metros de altura repartidos en seis caídas de agua, también está entre las más imponentes de Suramérica y del mundo, lo que la convierte en un referente natural de talla internacional dentro del departamento de Cundinamarca.

Parque Aventura La Chorrera en Choachí, Cundinamarca Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

El trayecto completo, incluyendo subida y bajada, puede tomar alrededor de cinco horas. El sendero atraviesa bosque andino húmedo, puentes colgantes y zonas donde el sonido del agua no para en ningún momento. Aunque algunos tramos exigen un esfuerzo físico considerable, el camino tiene espacios para descansar y miradores naturales que valen cada paso del recorrido.

Más allá de la caminata principal, el parque tiene una carta amplia de actividades. Hay rápel en la cascada El Chiflón, torrentismo, senderismo guiado, avistamiento de aves y recorridos de turismo rural, opciones que han convertido este lugar como uno de los escenarios de aventura más completos cerca de Bogotá.

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Para quienes quieran extender la experiencia, también hay zonas de camping en medio del bosque y la montaña.

El Parque de Aventura La Chorrera termina siendo mucho más que una caminata: es una de esas escapadas que recuerdan por qué Cundinamarca sigue siendo uno de los departamentos con mayor potencial ecoturístico del país, con caminos de montaña, clima frío y paisajes donde el agua y el bosque son los verdaderos protagonistas.