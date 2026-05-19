Las tres montañas más altas de Latinoamérica que ningún aventurero debería perderse

Latinoamérica no es solo playas paradisíacas y selvas tropicales. La región también esconde montañas muy grandes con roca y hielo que superan los 6.000 metros de altura, impulsados en su mayoría por la Cordillera de los Andes, que es una de las más imponentes.

Así es la ‘perla del oriente’, un destino que enamora en el Eje Cafetero con imponentes montañas y quebradas cristalinas

Estas montañas no solo deslumbran por su gran tamaño, sino por la naturaleza que tienen, los paisajes y las experiencias únicas que ofrecen a todos los viajeros que se atreven a explorarlas.

La montaña más alta de todas es el Cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, en Argentina, con 6.962 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta de América y uno de los grandes íconos del montañismo mundial.

@hostelestacionmendoza 🗻 El Cerro Aconcagua: la cumbre más alta de América con sus imponentes 6.962 msnm Ubicado en el corazón del Parque Provincial Aconcagua, este gigante de los Andes atrae a montañistas y aventureros de todo el mundo 🌎 🏃‍♂️ Trekking, ascensos y paisajes que quitan el aliento Desde caminatas cortas hasta expediciones de varios días, el parque ofrece experiencias para todos los niveles. 📍 Se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, camino a Chile, a solo 185 km de la Ciudad de Mendoza 🎥 Para inspirarte y planear tu visita: • Parque Provincial Aconcagua - Mendoza - Argentina ... muestra el recorrido completo por el parque, incluyendo trekking a Plaza Francia • ACONCAGUA, un trekking imponente destaca la experiencia de trekking desde Puente del Inca hasta los campamentos • Caminé 3 días SÓLO en el PARQUE PROVINCIAL ... ofrece una mirada íntima y detallada del trekking a Confluencia y Plaza Francia • Trekking al Campamento Confluencia en el Parque Provincial ... comparte datos útiles y visuales del trekking al primer campamento • Parque Provincial ACONCAGUA - Mendoza, Argentina te invita a conocer el parque desde sus paisajes hasta su historia • PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA (Mendoza) * Programa ... presenta el parque en profundidad con entrevistas y contexto histórico ❤️ ¿Qué esperás para visitarlo? Viví la aventura, conectá con la naturaleza y descubrí el techo de América. 🏡 Hospedate en Hostel Estación Mendoza Tu base ideal para descansar antes o después de tu experiencia en Aconcagua. 📍 Primitivo de la Reta 547, Ciudad de Mendoza 📲 WhatsApp: +54 9 261 2422551 📞 Teléfono fijo: +54 261 463-5455 📸 Instagram: @hostel_estacion_mendoza 📘 Facebook: Hostel Estación Mendoza 🎥 TikTok: @hostelestacionmendoza 🌐 Web: hostelestacionmendoza.com 📢 Canal oficial de WhatsApp: Hostel Estación Mendoza 🗺️ Ubicación en el mapa hostel_estacion_mendoza TurismoMendoza Aconcagua ParqueProvincialAconcagua TrekkingMendoza ViajarEsVivir MendozaTodoElAño ExploraArgentina BackpackersArgentina AventuraMendoza ViajerosConectados HostelLife TravelSouthAmerica HostelsDeArgentina Manso CulturaViajera DescubríMendoza#HostelEstacionMendoza ♬ sonido original - hostel estación mendoza - hostel estación mendoza

Dentro del Parque Provincial Aconcagua hay opciones para todos los niveles: desde caminatas cortas hasta rutas de alta montaña para quienes ya tienen experiencia. Como dato adicional, la zona alberga más de 60 especies de aves, entre ellas el cóndor andino, además de guanacos, pumas y zorros colorados.

En segundo lugar, está el Volcán Ojos del Salado, en la frontera entre Chile y Argentina, con 6.893 metros.

@tatanrojascohen 🏔️ NEVADO OJOS DEL SALADO 📍 Copiapo, Región de Atacama, Chile–Argentina 🌋 Volcán activo más alto del mundo ⬆️ Altura: 6.893 msnm 🇨🇱 Montaña más alta de Chile 🌎 2ª más alta de la Cordillera de los Andes 🏕️ Campamentos / Refugios clave: • Laguna Verde – 4.200 msnm (aclimatación y termas) • Murray / Claudio Lucero – 4.500 msnm • Atacama – 5.200 msnm • Tejos – 5.800 msnm (uno de los más altos del mundo) 🧭 Claves del ascenso: ✔ Buena aclimatación ✔ Condición física adecuada ✔ Atención al clima (frío y viento extremos) ✨ La cima es única. Respeta la montaña y disfruta el proceso. 🔖 Guárdalo si sueñas con alta montaña 🤍 Compártelo para que más personas conozcan el Ojos del Salado #OjosdelSalado ♬ sonido original - @TatanRojasCohen

Es el volcán activo más alto del mundo y uno de los favoritos para los viajeros que son amantes de la aventura extrema. Su paisaje desértico, la ausencia de grandes glaciares y el lago de cráter más alto del planeta lo hacen un destino único en esta parte del continente.

El ascenso se permite en gran parte de la ruta, aunque el tramo final exige experiencia y en especial un guía especializado. La temporada ideal para visitarlo va de octubre a marzo, y las excursiones deben ser guiadas e informadas previamente a las autoridades locales.

El Monte Pissis, entre Catamarca y La Rioja en Argentina, llega casi a los 6.800 metros. Este estratovolcán inactivo está rodeado de nieve, glaciares y terrenos áridos donde la vegetación en su mayoría no existe. Las expediciones se organizan entre noviembre y marzo e incluyen varios días de aclimatación antes del intento final a la cumbre.

La lista continúa con otras montañas igual de impresionantes: el Cerro Mercedario en San Juan, Argentina, con 6.770 metros; el Nevado Huascarán en Perú, con 6.768 metros y reconocido como el nevado tropical más alto del mundo; y El Bonete en La Rioja, Argentina, que alcanza los 6.759 metros y es considerado el tercer volcán más alto del planeta.

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Latinoamérica tiene mucho más por ofrecerles a los turistas que sol y arena. Sus montañas esperan a quienes estén listos para el desafío y que amen sobre todo la aventura.