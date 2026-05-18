Tiburones, hologramas y conciencia ambiental: la exposición inmersiva que transforma un centro comercial en un océano en Medellín

Un megalodón de casi 10 metros, hologramas, corales fluorescentes y decenas de especies marinas hacen parte de “Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos”.

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Esta es la exposición que llegó a Medellín con una apuesta artística y científica para transformar la percepción sobre los tiburones y promover la conservación de los océanos.

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La exposición “Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos” llegó a Medellín con una propuesta inmersiva que mezcla arte, ciencia y conciencia ambiental, para cambiar la manera en que vemos a los tiburones y el océano.

La muestra se presenta en el Centro Comercial Los Molinos y reúne más de 23 esculturas monumentales.

Está inspirada en especies como el tiburón blanco, martillo, ballena y hasta el diminuto tiburón linterna enano.

El gran atractivo es una escultura de un megalodón de cerca de 10 metros de largo.

La experiencia ocupa unos 674 metros cuadrados y utiliza hologramas, sensores interactivos, proyecciones y escenarios submarinos con corales y anémonas fluorescentes para recrear ecosistemas marinos.

La idea es que el visitante no solo observe, sino que entienda el papel clave de los tiburones en el equilibrio del océano.

La exposición fue creada por la artista colombiana Astrid Galán Sepúlveda junto con investigadores de la Universidad de los Andes y el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York.

Antes de llegar a Medellín, pasó por Bogotá, Cartagena y actividades asociadas a la COP16 en Cali.

Además del componente artístico, la muestra invita al público a firmar una de las esculturas como símbolo de compromiso con la protección de los océanos y la biodiversidad marina.

Según medios locales, la exposición estará abierta hasta el 5 de julio, con horarios entre la 1:00 p. m. y las 8:00 p. m., entre semana, y desde el mediodía los fines de semana y festivos.

Además de las piezas monumentales, la exposición incorpora espacios pedagógicos diseñados para desmontar los mitos que históricamente han rodeado a los tiburones.

A través de experiencias sensoriales e información científica, los visitantes pueden conocer cómo estas especies cumplen una función clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La muestra también busca generar una conexión emocional entre el público y el mundo marino.

La iniciativa convierte la visita en una reflexión sobre la relación entre las ciudades y el océano, incluso en territorios alejados del mar como Medellín.