Bogotá tendrá una exposición gratuita con las mejores imágenes captadas por el Hubble y el James Webb

Bogotá se prepara para convertirse en una ventana hacia los rincones más profundos del espacio. A través de una experiencia visual que combina ciencia y arte, la capital recibirá una muestra de nivel internacional que permitirá explorar objetos celestes ubicados a distancias inimaginables.

Por primera vez, un telescopio capta violentas colisiones en un sistema planetario cercano

Una alianza científica desde Nueva York

Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre el Planetario de Bogotá, adscrito a Idartes, y el American Museum of Natural History (AMNH) de Nueva York.

Famosa imagen de Júpiter fue capturada por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) (una colaboración entre la NASA, la ESA y la CSA). Foto: NASA, ESA, CSA, STSCI

Es la primera vez que esta reconocida institución estadounidense, que administra el Planetario Hayden, presenta una exhibición de esta naturaleza en Colombia. El propósito de esta alianza es ampliar el acceso de la ciudadanía al conocimiento sobre astronomía y fomentar la curiosidad científica en el país.

Datos clave para la visita

La entrada a este evento será totalmente gratuita , permitiendo que familias y entusiastas de la ciencia disfruten de la programación sin costo alguno.

, permitiendo que familias y entusiastas de la ciencia disfruten de la programación sin costo alguno. La exposición estará disponible en el Planetario de Bogotá (ubicado en la calle 26B #5-93) a partir del 23 de julio de 2026 y se mantendrá abierta al público durante un ciclo de dos meses.

Tecnología de vanguardia al alcance de todos

La exhibición se nutre de los logros alcanzados por tres de las herramientas tecnológicas más importantes de la historia moderna:

Nebulosa de la Hélice conocidea popular famosa como "El Ojo de Dios". tomada por el Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA) Foto: NASA, NOAO, ESA, el equipo de la nebulosa de la hélice del Hubble, M. Meixner (STScI) y TA Rector (NRAO)

Telescopio Hubble: Un observador espacial que lleva trabajando desde 1990 y ha realizado millones de capturas del cosmos.

Un observador espacial que lleva trabajando desde 1990 y ha realizado millones de capturas del cosmos. Misión Gaia: Un proyecto encargado de crear un mapa detallado de la Vía Láctea, registrando la ubicación y características de dos mil millones de estrellas.

Telescopio James Webb: Considerado el instrumento más potente y grande enviado fuera de nuestro planeta, capaz de observar las zonas más remotas del universo.

Estas herramientas permiten obtener imágenes que van desde nuestro vecindario estelar cercano hasta panoramas de galaxias lejanas que nunca se habían visto con tal claridad.

Calidad gráfica con sello colombiano

Para que la experiencia visual sea óptima, la producción de las piezas gráficas se ha realizado localmente mediante una colaboración con el Colectivo MQI – Mujeres que Imprimen.

Esta red nacional, integrada por más de 130 empresas de la industria de la impresión, se ha encargado del montaje y de asegurar que cada fotografía mantenga los rigurosos estándares de calidad que exige una muestra internacional de este calibre.