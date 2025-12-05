Telescopio detecta un misterioso ‘resplandor’ en 3I/Atlas que podría cambiarlo todo: Avi Loeb lanza contundente advertencia

La Tierra está a punto de presenciar uno de los eventos más relevantes e intrigantes del año: el acercamiento de 3I/Atlas. Este es el tercer objeto interestelar identificado hasta ahora y se espera que el 19 de diciembre ocurra su aproximación, lo que brindará a expertos de todo el mundo una oportunidad única para examinarlo en mayor detalle y analizar aspectos que hasta el momento habían pasado inadvertidos.

Durante los últimos meses, la comunidad científica ha seguido de cerca este objeto, que por sus características inusuales y ciertas anomalías detectadas, algunos investigadores consideran que podría no ser un simple cometa. Incluso se planteó la posibilidad de que oculte tecnología avanzada, una hipótesis que defiende el astrofísico Avi Loeb.

Recientemente, en su blog oficial en Medium, Loeb publicó un nuevo análisis basado en una imagen captada por el telescopio Hubble el 30 de noviembre de 2025, cuando 3I/Atlas se encontraba a 286 millones de kilómetros de distancia.

Avi Loeb se va contra la NASA por fotografía de 3I/ATLAS. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

En la fotografía se observa un brillo intenso con forma de gota acompañado de una anticola orientada hacia el Sol, un rasgo que había sido detectado en una imagen previa tomada el 21 de julio de 2025. En esta nueva captura, el resplandor abarca un radio aproximado de 40.000 km, mientras que la anticola se extiende hasta unos 60.000 km.

Tras analizar la imagen, Loeb planteó que la forma alargada observada en la cola de 3I/Atlas después del perihelio podría deberse a numerosos fragmentos grandes y no volátiles que se desprendieron del objeto debido a la aceleración no gravitacional registrada mientras se alejaba del Sol.

Su modelo teórico había anticipado que, para el 30 de noviembre, este conjunto de fragmentos estaría alrededor de 60.000 km más cerca del Sol que el cuerpo principal, una predicción que coincide con la extensión de la anticola observada por el Hubble.

Telescopio Hubble captó nueva imagen de 3I/ATLAS. | Foto: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Observatorio Astronómico de Shanghái).

Aún se espera la divulgación completa de los datos recopilados por el telescopio, en especial la información espectroscópica en ultravioleta que permitirá identificar la composición del gas que rodea a 3I/Atlas. Mientras tanto, astrónomos aficionados continúan obteniendo imágenes amplias y detalladas que revelan estructuras que se extienden por millones de kilómetros alrededor del objeto.

Fotografía preperihelio de 3I/ATLAS tomada por el Telescopio Espacial Hubble. | Foto: Jewitt et al. 2025

Avi Loeb cuestiona el uso de la IA en el análisis de 3I/Atlas