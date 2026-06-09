Científico de Harvard habla sobre la posibilidad de que extraterrestres nos visiten: “Con tecnologías similares a las de Voyager”

Uno de los mayores enigmas del universo ha sido, durante años, la posible existencia de vida extraterrestre. Esta incógnita ha llevado a científicos y expertos de distintas partes del mundo a centrar sus investigaciones en determinar si existe vida más allá de la Tierra y a plantear diversas teorías que, con el paso del tiempo, se han mantenido vigentes.

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Uno de los casos más recientes relacionados con este debate tiene que ver con el famoso 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar descubierto hasta ahora proveniente del exterior de nuestro sistema solar. Los astrónomos lo clasificaron así debido a que su trayectoria tiene una forma hiperbólica, lo que significa que no orbita alrededor del Sol de manera cerrada.

Sus extrañas características y el comportamiento de su trayectoria llevaron a muchos a especular sobre la posibilidad de que albergara algún tipo de vida inteligente. Uno de los principales defensores de esta teoría fue el astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien ha sostenido en varias ocasiones que es poco probable que la humanidad esté sola en el universo.

Aunque meses después la Nasa aseguró que se trataba simplemente de un cometa, el debate sobre la vida extraterrestre volvió a tomar fuerza recientemente, luego de que Estados Unidos publicara las primeras imágenes relacionadas con ovnis y desclasificara cientos de archivos sobre estos fenómenos.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb ha defendido la posibilidad de que existan civilizaciones inteligentes fuera de la Tierra. Foto: Anadolu via AFP

Tras esto, Loeb volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de que la Tierra reciba visitas de civilizaciones extraterrestres. El científico explicó que una parte de las estrellas similares al Sol podría tener planetas parecidos a la Tierra, con condiciones adecuadas para desarrollar vida. Según indicó, si estos mundos cuentan con atmósfera y agua líquida, podrían surgir civilizaciones inteligentes después de miles de millones de años de evolución.

Además, señaló que muchas estrellas son más antiguas que el Sol, por lo que no descarta que civilizaciones avanzadas hayan enviado sondas interestelares hace muchísimo tiempo. Por esta razón, considera razonable pensar que cerca de la Tierra puedan existir objetos interestelares de origen tecnológico provenientes de otras civilizaciones.

La existencia de vida extraterrestre sigue siendo uno de los mayores enigmas del universo. Foto: Getty Images

Aunque gran parte de la comunidad astronómica considera probable la existencia de vida microbiana fuera de la Tierra, todavía existe cautela frente a la posibilidad de encontrar civilizaciones inteligentes o evidencias de visitas extraterrestres.

Sin embargo, Loeb sostiene que esta percepción podría cambiar si algún día se confirma un contacto alienígena. Igualmente, defiende que los viajes interestelares son físicamente posibles, incluso utilizando tecnologías similares a las empleadas por las sondas Voyager enviadas al espacio en la década de 1970.