¿Existe la vida extraterrestre? Expertos advierten fallas que podrían impedir el mayor descubrimiento de la humanidad

Investigadores de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) analizan las consecuencias de los resultados fallidos en la búsqueda extraterrestre, a los que se les denomina falsos negativos. “Actualmente estamos invirtiendo mucho dinero en misiones que quizás deban rediseñarse”, defienden en la prestigiosa revista Nature Astronomy.

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Uno de los principales objetivos de la astrobiología, la ciencia que investiga el origen de la vida en el universo, es poner a prueba la hipótesis de la existencia de vida extraterrestre. En la práctica, esto implica la búsqueda de evidencias, un proceso en el que son frecuentes los resultados ambiguos y discutibles. Los astrobiólogos son muy conscientes de la posibilidad de estos llamados “falsos positivos”, que sugieren erróneamente la existencia de vida.

Un resultado falso negativo, por otro lado, significa que no detectamos vida que sí existe o existió. “Debemos ser conscientes de estos falsos negativos”, afirma la autora principal, Inge Loes Ten Kate, catedrática de astrobiología en la Universidad de Utrecht y la Universidad de Ámsterdam. “Esto significa que existen deficiencias en el reconocimiento de la existencia de vida. Estas deficiencias aún no son una prioridad en la agenda de investigación”, agregó.

Ilustración 3D de un extraterrestre gris sobre fondo oscuro con trazado de recorte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los resultados falsos negativos pueden deberse, entre otras cosas, al grado de conservación de los vestigios de vida, a la detectabilidad de dichos vestigios y a las limitaciones inherentes a nuestros métodos de detección.

Ten Kate defiende: “Abogamos por el desarrollo de una estrategia de investigación específica que aborde sistemáticamente estos riesgos, combinando experimentos de laboratorio con investigación mediante modelos y trabajo de campo. Las misiones e instrumentos espaciales están diseñados para detectar posibles signos de vida, pero no se tiene en cuenta el riesgo de pasar algo por alto. La búsqueda de signos de vida debe ir acompañada de preguntas mejor definidas e hipótesis comprobables que justifiquen objetivos específicos de medición u observación”.

Una teoría reciente propone que la vida extraterrestre podría existir, pero permanecer atrapada bajo océanos subterráneos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El reconocimiento de patrones mediante inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa y poderosa en este sentido. “Podríamos descubrir cosas que nunca podríamos ver por nuestra cuenta. Y con nuevas observaciones, podríamos determinar cómo y dónde encajan en dicho patrón”.

Si no detectamos indicios de vida, podríamos cometer dos errores cruciales. En primer lugar, los investigadores podrían dar menor prioridad a ciertos objetivos e instrumentos en los programas de investigación, lo que les llevaría a pasar por alto entornos que podrían albergar vida más allá de nuestras capacidades de detección actuales.

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“Un ejemplo sencillo: si hay vida bajo una roca y solo la observamos desde arriba, esa vida pasará desapercibida”. Por lo tanto, es fundamental investigar a fondo si existen las condiciones para la existencia de formas de vida en el entorno y si podemos reconocer patrones en la superficie de un cuerpo celeste. En segundo lugar, existe el peligro de que los responsables políticos aprueben la explotación prematura de materias primas en los planetas, con el riesgo de destruir irreversiblemente la vida que aún no se ha detectado", señaló.

El trabajo insiste en que los resultados falsos negativos pueden deberse, por ejemplo, a rastros dejados por formas de vida extendidas y activas en la superficie de un planeta, pero que no se detectan.

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Del mismo modo, la interacción entre la producción y la captura de gases atmosféricos en un planeta puede generar resultados falsos negativos, ya que puede enmascarar la liberación de dichos gases o acortar su vida útil. Este tipo de causas de resultados falsos negativos son difíciles de identificar, puesto que a menudo solo se detectan a posteriori.

Según los expertos, es necesario comprender con mucha claridad qué tipo de vida es posible en un lugar determinado, cuáles son las condiciones para esa vida y cómo podemos reconocer sus huellas. “E incluso así, podríamos pasar cosas por alto”.

Por último, pero no menos importante, es necesario informarse bien antes de enviar una expedición a cualquier lugar, es decir, asegurarse de haber estudiado la situación en la zona de aterrizaje con meticulosidad y antelación.

*Con información de Europa Press.