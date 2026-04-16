Científicos anuncian hallazgo que podría ayudar a detectar vida en Marte

La misión Orpheus plantea una nueva forma de explorar Marte al enfocarse en sus profundidades, donde podrían encontrarse materiales geológicos desconocidos e incluso indicios de vida. Este enfoque abre la posibilidad de descubrir evidencias que hasta ahora han permanecido ocultas en el planeta rojo.

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Ante estas dificultades, surgió la hipótesis de que bajo la superficie marciana podría encontrarse un hallazgo clave para detectar vida en Marte. En este contexto, los investigadores Connor Bunn y Pascal Lee, del Instituto SETI, proponen una misión orientada a explorar el subsuelo, donde las condiciones podrían ser más favorables para conservar evidencias de vida pasada o incluso presente.

Este proyecto pretende investigar zonas como Cerberus Fossae, una región caracterizada por grietas y cavidades volcánicas. Estos espacios podrían resguardar compuestos orgánicos o minerales que ayuden a comprender mejor la historia del planeta y su potencial para albergar vida.

Una misión orientada a explorar el subsuelo, donde las condiciones podrían ser más favorables para conservar evidencias de vida pasada o incluso presente. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

La zona seleccionada para esta misión subterránea no es casual. Se trata de una de las áreas volcánicas más recientes identificadas en Marte, donde se estima que algunas erupciones ocurrieron hace apenas decenas de miles de años.

Dentro de este contexto, la región de Cerberus Fossae, ubicada en Elysium Planitia, destaca como un punto clave para la investigación. Al tratarse de un entorno con materiales relativamente recientes, existe la posibilidad de que aún preserve biofirmas, es decir, compuestos que podrían tener origen biológico y que no han sido completamente degradados con el paso del tiempo.

Ilustración que intenta recrear la superficie de Marte. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Otro aspecto relevante es el entorno subterráneo de estas formaciones. Las cuevas y grietas podrían retener calor, facilitar el intercambio de gases e incluso permitir interacciones con agua en estado subterráneo. Estas condiciones son similares a los respiraderos hidrotermales terrestres, considerados por algunos científicos como posibles escenarios donde pudo surgir la vida.

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La ruta planteada para la exploración incluye varios puntos de interés, desde formaciones volcánicas hasta cráteres y fosas. En este recorrido sobresale una cavidad conocida como Vent #5, un amplio pozo que presenta una extensa mancha oscura en su interior. Este rasgo podría corresponder a material volcánico reciente o sedimentos del subsuelo, convirtiéndose en un lugar especialmente prometedor para buscar señales recientes de actividad geológica o biológica.

A esto se suma que mediciones sísmicas han identificado en esta zona una alta actividad interna. Estas condiciones, junto con la protección frente a la radiación superficial, crean un entorno potencialmente más favorable para la preservación de compuestos orgánicos.