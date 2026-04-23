Demandan a Meta por lucrarse con publicidad engañosa y fraudes digitales

La Federación de Consumidores de América (CFA) ha presentado una demanda colectiva contra Meta, alegando que la compañía ha engañado a los consumidores al permitir la proliferación de estafas y anuncios fraudulentos dentro de sus plataformas.

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La acción judicial pone en el centro del debate la responsabilidad de las redes sociales frente al crecimiento de los fraudes digitales.

Señalamientos por priorizar ingresos sobre seguridad

La denuncia sostiene que la empresa fundada por Mark Zuckerberg obtiene beneficios económicos a partir de este tipo de contenidos engañosos, comprometiendo la seguridad de millones de usuarios.

“Meta ha tomado medidas y adoptado políticas a sabiendas de que permiten la propagación de la publicidad fraudulenta”, ha lamentado la CFA en un comunicado en su web.

Según el documento legal, la organización acusa a la tecnológica de mantener un sistema que, pese a sus controles, seguiría facilitando la circulación de anuncios engañosos con fines lucrativos.

Evidencias: anuncios falsos, IA y productos prohibidos

Como parte de la demanda, la CFA presentó capturas de pantalla que evidencian la presencia de publicidad fraudulenta en Facebook durante 2025. Entre los ejemplos citados figuran anuncios de teléfonos móviles gratuitos, así como vídeos generados por inteligencia artificial que suplantan la imagen de celebridades y alcanzan más de un millón de visualizaciones.

La demanda incluye pruebas visuales que evidencian anuncios fraudulentos en Facebook durante 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

También se menciona la comercialización de productos prohibidos, como protectores para cunas, lo que, según la organización, evidencia fallas en los sistemas de control de contenido publicitario.

Pérdidas millonarias y respaldo de organismos oficiales

La denuncia se apoya en informes de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de 2023, que documentaron pérdidas de 2.700 millones de dólares (cerca de 2.300 millones de euros) reportadas por consumidores afectados por estafas en redes sociales desde 2021.

“A medida que los estadounidenses pierden cada vez más dinero a causa de las estafas en línea, Meta ha priorizado sistemáticamente las ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios”, ha denunciado el director de IA y privacidad de datos de la CFA, Ben Winters.

Meta rechaza las acusaciones y defiende sus controles

Ante la demanda, un portavoz de Meta aseguró a Engadget que las acusaciones de la CFA “tergiversan la realidad” del trabajo que realiza la empresa.

La compañía también destacó que, según datos publicados en marzo, en 2025 se eliminaron más de 159 millones de anuncios fraudulentos por violar sus políticas internas.

Meta rechaza las acusaciones y asegura que combate activamente las estafas en sus plataformas. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Luchamos enérgicamente contra las estafas en todas nuestras plataformas para proteger a las personas y a las empresas”, ha defendido.

Además, Meta informó que en febrero emprendió acciones legales contra anunciantes fraudulentos ubicados en Brasil y China, quienes utilizaban imágenes de famosos para redirigir a los usuarios a sitios engañosos con el objetivo de obtener información personal o dinero.

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Un historial de sanciones y cuestionamientos

La acción de la CFA se suma a otros procesos legales que ha enfrentado la compañía en el pasado. Meta ya fue demandada y sancionada con una multa de 375 millones de dólares (323,2 millones de euros aproximadamente) por violar las leyes estatales de Nuevo México de protección al consumidor al “engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y poner en peligro a menores”.

*Con información de Europa Press.