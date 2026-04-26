La inteligencia artificial haciendo de las suyas: más de 14.000 empleados perderían su trabajo en estas dos grandes compañías

Luego de que se conociera la reestructuración laboral en Meta, que implicará el despido de 8.000 empleados —cifra equivalente a cerca del 10 % de su plantilla—, otras dos empresas estarían encaminándose hacia la misma decisión respecto a su personal. Se trata de las grandes compañías Microsoft y HP.

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Reestructuración desde Microsoft

El pasado 23 de abril, Microsoft informó internamente un plan de retiro voluntario que podría afectar hasta el 7 % de su plantilla, equivalente a unas 8.750 personas, según medios estadounidenses.

En ese contexto, Microsoft anunció un plan de retiro anticipado dirigido a trabajadores cuya suma entre edad y años de servicio alcance al menos 70. De acuerdo con un memorando interno firmado por la directora de personal, Amy Coleman, esta sería la primera vez que la empresa implementa una medida de este tipo en su historia.

Microsoft informó internamente un plan de retiro voluntario que podría afectar hasta el 7% de su plantilla. Foto: Getty Images

A este panorama se suma la presión financiera que enfrenta la compañía, ya que sus acciones han registrado una caída del 14 % en lo corrido del año. Además, la firma aún no ha logrado posicionar un modelo de IA propio que compita con los líderes actuales del mercado, aumentando los desafíos en medio de la transformación.

HP reducirá entre 4.000 y 6.000 empleos por la IA

El gigante informático HP habría anunciado en noviembre del año pasado que prevé reducir entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo para finales de 2028 en el marco de un plan de adopción de la IA que permitirá un aumento en la productividad.

La indemnización por despido es un derecho adicional a la liquidación laboral. Foto: Creada con IA Gemini

La reducción podría representar hasta un poco más del 10 % de la plantilla del grupo de Palo Alto, California, que cuenta con cerca de 58.000 empleados, de acuerdo con su reporte anual.

La medida de HP es reflejo de una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las compañías están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la IA en tanto usan esta herramienta para reducir costos operacionales.

HP dijo que su plan de IA apunta a generar aproximadamente 1.000 millones de dólares en ahorros anuales para el cierre del año fiscal de 2028.

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Impacto en cadena en el sector tecnológico

Grandes firmas como Google y Amazon anunciaron reducciones en sus plantillas en los últimos dos años al citar la necesidad de reubicar sus recursos, incluidos puestos de trabajo, hacia las iniciativas relacionadas con la IA.

Analistas de la industria indican que la automatización de la IA está afectando en particular cargos en las áreas de atención al cliente, moderación de contenido, ingreso de datos y ciertas tareas de programación informática.

*Con información de AFP.