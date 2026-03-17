Google, Meta y Microsoft se alían contra el fraude: así funciona la iniciativa que busca frenar el contenido engañoso en línea

Las principales empresas tecnológicas, entre ellas Google, Meta y Microsoft, han firmado el denominado “Acuerdo de Servicios Online contra Estafas”, una iniciativa orientada a combatir las amenazas y el contenido engañoso en sus plataformas y aplicaciones.

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El objetivo del acuerdo es establecer directrices claras sobre cómo las compañías colaborarán para hacer frente a los estafadores en línea, así como promover una respuesta conjunta del sector en coordinación con gobiernos, fuerzas del orden, ONG y otras entidades. Así lo explicó Google en una publicación en su blog.

En concreto, empresas como Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe, Match Group, Pinterest, Levi Strauss & Co. y Target se comprometieron a compartir información sobre actividades fraudulentas detectadas en sus servicios, así como estrategias para identificarlas y prevenirlas.

“Como industria, unificaremos nuestras capacidades, compartiremos información sobre amenazas y coordinaremos nuestras defensas para combatir a los estafadores a nivel global”, señaló Google.

El acuerdo contempla la implementación de tecnologías avanzadas, especialmente sistemas de inteligencia artificial, para identificar patrones sospechosos. Foto: Getty Images

Entre las medidas contempladas en el acuerdo se incluyen la implementación de nuevas herramientas de prevención —como sistemas basados en inteligencia artificial— para detectar fraudes con mayor rapidez y eficacia; el refuerzo de los procesos de verificación en transacciones económicas dentro de las plataformas; y la creación de canales de denuncia accesibles para las víctimas.

No obstante, las empresas firmantes han aclarado que se trata de un conjunto de principios y medidas de carácter voluntario, por lo que no se contemplan sanciones para quienes incumplan el acuerdo.

La firma se da en el marco de la Cumbre Global contra el Fraude de Naciones Unidas, celebrada los días 16 y 17 de marzo en Viena (Austria), donde se abordan los desafíos que plantean este tipo de amenazas.

Las principales compañías tecnológicas, como Google, Meta y Microsoft, impulsan una alianza internacional sin precedentes para hacer frente al crecimiento de las estafas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Este acuerdo también responde a los avances que vienen desarrollando las empresas tecnológicas en materia de ciberseguridad.

Por ejemplo, Meta denunció recientemente a varios anunciantes fraudulentos en Brasil y China, y actualmente prueba nuevas alertas en Facebook, WhatsApp y Messenger para advertir sobre solicitudes de amistad sospechosas y chats con posibles contenidos engañosos.

*Con información de Europa Press