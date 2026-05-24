Así puede volverse millonario con la Nasa: hacen inesperado anuncio que le cambiaría la vida para siempre

La Nasa es una de las agencias espaciales más importantes del mundo y ha contribuido a grandes avances científicos. Uno de los más recientes está relacionado con la misión Artemis II, encargada de llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna tras más de 50 años, un hecho que marcó un nuevo capítulo en la exploración espacial.

En condiciones extremas y a 4.000 metros de altura, logró captar una impactante foto del doble arco de la Vía Láctea

La misión tuvo como objetivo explorar detalles nunca antes vistos del satélite natural, además de evaluar las condiciones necesarias para futuros viajes a Marte. Aunque se trata de una de las exploraciones que más ha llamado la atención de expertos y aficionados, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de analizar cuidadosamente las condiciones en las que vivirán los astronautas, especialmente en aspectos como la alimentación.

Así las cosas, la Nasa volvió a centrar la atención en uno de los mayores retos de la exploración espacial: cómo alimentar a los astronautas durante misiones prolongadas lejos de la Tierra. Con la mirada puesta en futuros viajes a Marte y la Luna, la agencia espacial lanzó el nuevo “Desafío Alimentario del Espacio Profundo: De Marte a la Mesa”, una competencia internacional que busca revolucionar la forma en que se producen y consumen alimentos fuera del planeta, según informó la entidad en su página oficial.

La iniciativa surge ante la necesidad de desarrollar sistemas alimentarios completamente autónomos para las tripulaciones espaciales. A diferencia de las misiones actuales, en las que los suministros son enviados desde la Tierra, los futuros viajes de larga duración requerirán métodos sostenibles capaces de garantizar alimentos suficientes, nutritivos y seguros durante meses o incluso años.

Los participantes deberán diseñar planes completos de alimentación para astronautas que vivan en Marte. Foto: Getty Images/iStockphoto

El desafío invita a científicos, ingenieros, investigadores y ciudadanos de todo el mundo a diseñar un plan integral de alimentación para astronautas en Marte. Además, los participantes deberán proponer sistemas innovadores que integren distintas fuentes de alimentos y tecnologías para cubrir las necesidades nutricionales de la tripulación en condiciones extremas.

Entre las soluciones que podrían surgir se encuentran métodos de cultivo en ambientes cerrados, producción de proteínas alternativas, sistemas de reciclaje de recursos y nuevas tecnologías para conservar y preparar alimentos en el espacio.

La competencia internacional busca desarrollar nuevas formas de producir, conservar y consumir alimentos en el espacio. Foto: AP

“El desafío invita a equipos multidisciplinarios a diseñar sistemas alimentarios integrados, completos y nutricionalmente suficientes para misiones humanas de larga duración. Los equipos dedicarán aproximadamente siete meses al desarrollo de un sistema alimentario para un hábitat en la superficie de Marte”, indican desde Deep Space Food.

La competencia estará abierta hasta septiembre de 2026 y las inscripciones podrán realizarse hasta el 31 de julio. Igualmente, ofrecerá un premio total de 750.000 dólares, equivalentes a cerca de 3.000 millones de pesos colombianos, para las propuestas más innovadoras.

Con este proyecto, la agencia busca avanzar en uno de los aspectos fundamentales para la exploración humana del espacio profundo y acercarse al objetivo de establecer una presencia sostenible en otros mundos.