¿Ver Francia vs. Marruecos por Fútbol Libre? El riesgo oculto de usar gratis esta plataforma

Con el inicio de los cuartos de final del Mundial 2026, las búsquedas en internet para encontrar transmisiones gratuitas del encuentro entre Francia y Marruecos se han disparado. Entre los resultados más visibles suele aparecer Fútbol Libre, una plataforma que promete acceso sin costo y sin necesidad de crear una cuenta, convirtiéndose en una opción atractiva para miles de aficionados.

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Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de sitios puede representar un riesgo para los usuarios. Aunque ofrecen la posibilidad de seguir el partido desde un celular o un computador, muchos de estos portales recurren a publicidad engañosa, redirecciones a páginas sospechosas y enlaces que pueden facilitar fraudes.

El peligro aumenta luego de que los dominios originales de Fútbol Libre fueran dados de baja, ya que numerosos sitios clonados comenzaron a circular en internet con nombres similares. Estas páginas buscan aprovechar el interés que generan los partidos de alto perfil para atraer visitantes, quienes, en su intento por ver el encuentro sin pagar, pueden terminar expuestos a estafas, programas maliciosos o fraudes digitales.

Las apps gratuitas pueden abrir la puerta a los hackers. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de ESET, este tipo de plataformas pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de información. Al ingresar a estos sitios, los usuarios podrían exponer datos personales, contraseñas e incluso información relacionada con sus cuentas bancarias.

Además, desde Kaspersky advierten que muchas aplicaciones y páginas no oficiales suelen estar cargadas de publicidad invasiva. Esto no solo dificulta la transmisión del partido, sino que también puede redirigir a sitios desconocidos o mostrar contenido inapropiado, una situación que resulta especialmente incómoda en un entorno familiar.

Este tipo de plataformas pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de información. Foto: Getty Images

Otro de los riesgos es la descarga silenciosa de programas no deseados. En algunos casos, estos sitios pueden instalar archivos sin que el usuario lo note, afectando el rendimiento del dispositivo o facilitando la entrada de software malicioso. Una vez dentro del equipo, estos programas pueden ser difíciles de identificar y eliminar.

Además de los riesgos para la seguridad, la experiencia de uso en este tipo de plataformas suele dejar mucho que desear. Es común que las transmisiones presenten interrupciones constantes, baja calidad de imagen y un retraso frente a la señal oficial, por lo que los usuarios pueden enterarse de una jugada o un gol varios segundos, e incluso minutos, antes de verlo en pantalla.

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Para seguir los partidos del Mundial 2026 de forma segura y con una mejor calidad de transmisión, la recomendación es recurrir a los canales y plataformas autorizadas en cada país. Optar por servicios oficiales ayuda a proteger la información personal y financiera, además de garantizar una experiencia más estable y confiable durante los encuentros.