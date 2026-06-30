¿Escuchó el gol antes de verlo? Así puede reducir el retraso del audio en su televisor durante el Mundial 2026

Para quienes disfrutan cada partido del Mundial 2026, hay un problema que se ha vuelto cada vez más común: escuchar los gritos de gol antes de que la jugada aparezca en su televisor.

Ya sea porque un vecino celebra unos segundos antes o porque otro televisor cercano transmite la señal con menor retraso, esta situación puede arruinar la emoción del encuentro. Y no solo ocurre durante los eventos deportivos, sino también con cualquier contenido que se esté reproduciendo en diferentes dispositivos.

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Este fenómeno se conoce como delay o retraso de audio y video, una diferencia en el tiempo de reproducción que provoca que el sonido o la imagen lleguen antes o después de lo esperado. En el caso de las transmisiones en vivo, incluso unos pocos segundos de diferencia pueden ser suficientes para anticipar una jugada decisiva.

Para muchos aficionados, esta desincronización resulta incómoda, especialmente durante competencias como la Copa del Mundo, donde la expectativa por un gol o una jugada importante forma parte de la experiencia.

Afortunadamente, en muchos casos es posible reducir este retraso mediante algunos ajustes en el televisor, lo que permite disfrutar de una transmisión más sincronizada durante lo que resta de la temporada futbolera.

El delay es el desfase que existe entre el momento en que ocurre un evento y el instante en que el espectador lo ve o lo escucha. Foto: Getty Images

De acuerdo con Samsung, el desfase puede deberse a la propia señal de transmisión de la emisora, ya que el video y el audio se procesan a velocidades ligeramente diferentes. Aunque esta diferencia suele pasar desapercibida, en determinadas ocasiones puede hacerse evidente.

Otra causa frecuente son los problemas de conexión o el uso de dispositivos externos, como decodificadores o barras de sonido, que pueden generar un retraso adicional entre el audio y la imagen al enviar la señal al televisor.

Si el audio no está sincronizado con la imagen, la compañía recomienda ajustar el retraso del sonido desde Configuración > Sonido > Configuración experta > Retraso de audio de salida digital.

La señal de televisión pasa por varios procesos antes de llegar al televisor. Foto: Getty Images

Allí podrá aumentar o disminuir el tiempo mediante un control deslizante hasta lograr una sincronización adecuada. Tenga en cuenta que esta función puede variar o no estar disponible, según el modelo y las características de su televisor.

Si el inconveniente continúa, también es recomendable restablecer la configuración de sonido desde el mismo menú o actualizar el software del televisor. Para ello, diríjase a Configuración > Soporte > Actualización de software > Actualizar ahora, una medida que puede mejorar el rendimiento general del dispositivo y corregir posibles fallas de sincronización.