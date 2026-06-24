Calendario completo del Mundial 2026 en su celular: con este truco puede recibir alertas de los partidos y no perderse ninguno

Sin duda, uno de los eventos deportivos más esperados por los aficionados al fútbol es la Copa Mundial de la FIFA, en la que 48 selecciones buscarán conquistar el título a lo largo de 104 partidos que se disputarán en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá hasta el próximo 19 de julio de 2026.

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Para quienes no quieren perderse ningún encuentro del Mundial, existe una alternativa práctica que evita tener que anotar manualmente los horarios de cada partido. Se trata de sincronizar el calendario del torneo con Google Calendar, herramienta que permite agregar automáticamente todos los compromisos a la agenda personal y recibir recordatorios antes de que comiencen los encuentros.

La opción se vuelve indispensable en este torneo, debido a la extensa programación que incluyen horarios variados. Gracias a la sincronización automática, los aficionados podrán consultar fácilmente el calendario completo adaptado a su zona horaria, facilitando el seguimiento desde la fase de grupos hasta la gran final.

Con esta herramienta no se perderá de ningún partido de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

¿Cómo agregar el calendario del torneo con Google Calendar?

Para facilitar el seguimiento del Mundial, esta herramienta permite consultar de forma rápida las fechas y horarios de cada encuentro sin necesidad de buscarlos constantemente o agregarlos manualmente uno por uno.

El sistema funciona mediante enlaces o archivos compatibles con Google Calendar. Para activarlo, solo es necesario añadir el calendario del torneo a la plataforma a través de una dirección web específica.

Una vez completado el proceso, todos los partidos quedan registrados automáticamente en la agenda del usuario, listos para ser consultados desde cualquier dispositivo conectado a su cuenta.

Otra opción popular consiste en utilizar aplicaciones deportivas especializadas, como FotMob, que ofrecen la posibilidad de sincronizar los encuentros con el calendario del teléfono móvil en pocos pasos.

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Una de las principales ventajas de estas herramientas es que cualquier modificación en fechas, horarios o sedes se actualiza de manera automática. Además, Google Calendar adapta cada evento a la hora local del usuario, evitando errores o confusiones provocadas por las diferencias horarias entre los países anfitriones.