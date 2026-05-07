Festivos de junio este 2026 en Colombia, mes con más puentes en el año: fechas y ferias

Los días festivos en Colombia son definidos por el Congreso de la República en el marco de la Ley Emiliani. Para este año, junio tendrá tres días feriados, siendo el mes en donde más días de descanso tienen los cafeteros.

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Todos los festivos de este mes coinciden los lunes y le permitirán a las familias tomarse un “puente” de descanso. Además, estos días tienen un origen religioso, típico en gran parte de los festivos que se viven en el país.

Los días festivos para junio de 2026 son:

Lunes 1 de junio: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Calendario del año 2026. Foto: Getty Images

Junio es un mes enmarcado por el Día del Padre, que se celebra el domingo, 21 de junio, fin de semana en donde no hay puente festivo.

Las familias colombianas y los lugares turísticos se preparan, ya que, de cara a estos días festivos, muchos programan viajes y planes diferentes a los de la cotidianidad. En junio se celebran varias ferias y fiestas de las más importantes del país.

Principales festividades de junio en Colombia

La oportunidad que brindan estos días festivos da pie en el país cafetero para el desarrollo de fiestas y festivales, característicos de la idiosincrasia colombiana. Estas son algunas de las ferias reconocidas en este país:

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Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro (Neiva, Huila)

Es la celebración más importante de la región surcolombiana. La Gobernación del Huila celebrará la edición número 65 de este festival y se llevará a cabo del 12 al 29 de junio.

Festival Folclórico Colombiano (Ibagué, Tolima)

La Capital Musical celebrará su edición 52 de este feriado con un ajuste en el calendario para evitar cruces con las jornadas electorales. El festival iniciará el 4 de junio y finalizará el 28.

Festival del Mono Núñez (Ginebra, Valle)

El evento principal de la música andina colombiana se celebrará entre el 4 y el 7 de junio de este año.

Reinado Nacional de la Ganadería (Montería, Córdoba)

Este tradicional evento de Montería combina cultura, música y actividades agropecuarias para exaltar la identidad ganadera de Córdoba. a. El certamen reúne desfiles, conciertos, cabalgatas y concursos folclóricos entre el 16 y el 23 de junio.

Festival Nacional del Porro (San Pelayo, Córdoba)

El Festival Nacional del Porro rinde homenaje a este ritmo musical tradicional mediante desfiles, bandas pelayeras, concursos y presentaciones culturales. La edición 2026 está programada del 26 al 29 de junio.

Festival Internacional del Tango (Medellín)

Este festival reúne artistas internacionales, academias de baile, conciertos, exhibiciones y competencias alrededor del género argentino. La capital antioqueña celebrará esta festividad entre el 23 y el 29 de junio.

Reinado Nacional del Café (Calarcá, Quindío)

El evento incluye desfiles, muestras artesanales, actividades folclóricas y competencias relacionadas con la cultura del café colombiano. Para 2026, el Reinado Nacional del Café se celebrará del 20 al 29 de junio en Calarcá.