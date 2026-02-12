Nación

El puente festivo que regresa para los colombianos en 2026: hace más de 5 años que no se presentaba

Para muchos, este año trae consigo una mejor distribución de festividades que en años anteriores.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

12 de febrero de 2026, 9:43 a. m.
Este año, se verán beneficiados millones de colombianos por la fecha en la que cae esta celebración.
Este evento particular de 2026 permitirá a trabajadores y familias disponer de un día adicional de descanso en uno de los fines de semana con más tradición en el país, lo que tendrá implicaciones en la planificación vacacional y en la economía informal del turismo interno.

La razón principal de esta situación se encuentra en la llamada Ley Emiliani, una norma promulgada en 1983 y vigente en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, que traslada ciertas festividades religiosas al lunes siguiente si no caen en día hábil; sin embargo, las fechas patrias están exentas de esta normativa.

Conozca los diferentes días festivos que serán aplicables en todo el territorio colombiano.
El calendario laboral de 2026 en Colombia traerá consigo el regreso de un puente festivo tradicional que había caído en días intermedios o fines de semana y, por tanto, no generaba fin de semana largo.

Según el calendario de festivos oficiales de este año, Colombia mantendrá un total de 18 días feriados, distribuidos en varios meses, aunque febrero y septiembre son los únicos que no tienen días de descanso oficial debido a su estructura y a cómo caen las fechas en el año.

El punto central de este cambio para 2026 es la celebración del Día de la Independencia de Colombia. El 20 de julio este año cae en lunes, recuperando así su estatus de puente festivo tras varios años en los que la fecha había coincidido con otros días hábiles o fines de semana, lo cual impedía el fin de semana largo.

El calendario completo de festivos en Colombia para 2026 incluye otros días que también se trasladan para generar fines de semana largos, como el día de San José (23 de marzo), Ascensión de Jesús (18 de mayo), Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús y San Pedro y San Pablo, entre otros.

En consecuencia, pese a la amplia lista de 18 festivos en el calendario, el noveno mes del año continúa sin figurar con un día feriado.
El país vive un crecimiento económico en cada puente festivo. Foto: 123rf

Adicionalmente, fechas tradicionales como el día del trabajo (1 de mayo), la Batalla de Boyacá (7 de agosto) y Navidad (25 de diciembre) se mantienen en sus fechas fijas, aunque algunas, al caer en lunes, generan efectos similares a los puentes.

Expertos en turismo y movilidad tradicionalmente señalan que puentes festivos largos pueden generar incrementos notables en la movilidad interna, con efectos en la operación de carreteras, servicios de transporte y ocupación hotelera en destinos cercanos a las principales ciudades.

En años anteriores, los festivos han sido claves para la economía, aportando hasta un 0,43 % del PIB gracias al impulso en sectores como turismo, comercio y transporte, a la vez que mueven billones de pesos en las economías locales.

