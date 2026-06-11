Fundación, Magdalena, y sus calles solitarias por el terror de ilegales

El municipio de Fundación, Magdalena, se convirtió este jueves 11 de junio en un pueblo fantasma que quedó a merced de las bandas criminales, las cuales imponen sus propias reglas en el comercio, los colegios, las iglesias y en todos los ámbitos de la vida cotidiana de esta zona del Caribe.

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La banda criminal Los Primos decretó un paro armado desde las 6:00 de la tarde del miércoles 10 de junio hasta las 6:00 de la tarde de este jueves. Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran calles completamente vacías, sin presencia de personas en el espacio público.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que es necesaria una mayor presencia de la Fuerza Pública para evitar este tipo de acciones por parte de los grupos ilegales.

“Lo que hoy ocurre en Fundación es absolutamente inaceptable. El municipio entero amaneció secuestrado por el miedo. Comercios cerrados. Calles vacías. Familias confinadas en sus casas. Trabajadores sin poder salir a cumplir sus labores. Una población honesta y trabajadora sometida al terror por cuenta de las amenazas de una organización criminal que pretende desafiar al Estado colombiano”, dijo.

La gobernadora rechazó que este tipo de acciones por parte de grupos ilegales continúe registrándose en el Magdalena.

“Como gobernadora del Magdalena, me niego a aceptar que un grupo de delincuentes tenga la capacidad de convertir a Fundación en un pueblo fantasma mientras los ciudadanos de bien permanecen encerrados por temor a perder la vida”, agregó.

La mandataria pidió a las autoridades del orden nacional intervenir las zonas más complejas de su departamento, donde grupos armados y bandas criminales imponen el miedo.

“Le exijo al @DirectorPolicia de la @PoliciaColombia y de la @PoliciaDEMAG redoblar de manera inmediata todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal disponibles para identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de las amenazas que hoy alteran gravemente el orden público en el municipio”, agregó.

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Además, señaló: “No podemos permitir que los criminales decidan cuándo abre un negocio, cuándo circula una ambulancia, cuándo trabaja un ciudadano o cuándo una familia puede salir de su casa. Esa es una facultad exclusiva del Estado, y el Estado tiene la obligación de ejercerla con toda su autoridad. Los autores de estos panfletos no son actores de poder“.