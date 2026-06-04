Habrá nuevo festivo en Colombia: ley lo oficializa

El presidente Gustavo Petro sancionó la ley que oficializa otro día festivo en Colombia. En homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y al municipio, se firmó que dicho festivo será el 9 de julio.

Aunque algunas personas se preguntan si el descanso será el 13 de ese mes, la norma y la ley dan cuenta del 9 de julio y genera desde ya preguntas dentro de las compañías.

Según el texto de la ley, el artículo 6 dispone expresamente: “Se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para efectos de determinar el día en el cual se disfrute del descanso remunerado en el calendario”.

La Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani) establece que la mayoría de los festivos religiosos se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con un lunes. Así, en 2026, el 9 de julio cae un jueves y por aplicación de la mencionada ley, el descanso remunerado se trasladaría al lunes 13.

Ahora bien, la Ley 2578 del 1 de junio de 2026 “declara el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (9 de julio) como día festivo de carácter nacional”.

En el artículo 6 establece el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebrado el 9 de julio, como día festivo de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento. Además reconoce el derecho al descanso remunerado para trabajadores públicos y privados.

Este es el documento oficial:

“ART. 6°.— Fiesta Nacional. Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia. Por consiguiente, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para efectos de determinar el día en el cual se disfrute del descanso remunerado en el calendario”, se lee en la ley sobre la cual consultan los colombianos.

Actualmente, Colombia cuenta con 18 días festivos en el año, y agregando el de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se sumaría uno más.

“ART. 1°. Objeto. —La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad chiquinquireña y del departamento, así como vincular a la Nación en la conmemoración de los 440 años de su nacimiento con ocasión al milagro de la renovación el 26 de diciembre de 1586, de los 216 años de haberse convertido en Villa Republicana, ello de septiembre de 1810, resaltando su importancia histórica, religiosa, cultural y turística, y del cumplimiento de 40 años desde la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Chiquinquirá, ocurrida el 3 de julio de 1986, evento que consolidó aún más su reconocimiento como centro de fe y peregrinación a nivel nacional e internacional", se lee en la ley aprobada, que desde ya suscita controversia entre empresarios y generadores de empleo por cuenta de lo que ello representa en términos económicos y de productividad. En contraste, para el empleado, significa un día más de descanso, con el que no contaba hasta ahora.