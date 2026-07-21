Durante el desfile del 20 de julio hubo un hecho que pasó desapercibido para la mayoría de los presentes en medio de la celebración de los 216 años de independencia y tiene que ver con las condecoraciones que impuso el presidente Gustavo Petro a alto mandos militares.

Momento en el que la general Martha David Bastidas camina para ser condecorada por el presidente Gustavo Petro. Foto: Pantallazo RTVC

Dentro de los oficiales que el jefe de Estado resaltó por su trayectoria en las Fuerzas Militares con la Cruz de Boyacá, estuvo el nombre de una polémica oficial como lo es la general Martha David Bastidas.

SEMANA reveló recientemente que la general Bastidas está salpicada en uno de los mayores desastres contractuales del Ejército de los últimos años con contratos que superan los 60.000 millones de pesos.

La entonces coronel Martha David fue el cerebro de una cantidad de obras que salieron mal planeadas desde el Ejército, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.

Varias de las obras que hoy están emproblemadas jurídicamente fueron cuando Bastidas era la jefe del Cede 10, una unidad del Comando de Ingenieros que tiene la misión de planear obras del Ejército.

El presidente Petro impuso la Cruz de Boyacá a general salpicada en escándalo de contratos en el Ejército. Foto: Pantallazo RTVC

En su informe, la Contraloría evidenció que el Comando de Ingenieros (Coing) ejerció una incidencia técnica determinante sin asumir responsabilidad documental, trasladando a la etapa de ejecución decisiones que debieron resolverse en la fase de estructuración, lo cual, sumado a las fallas de gestión contractual y control, derivó en la ejecución de recursos públicos sin materialización del objeto del contrato”.

Fuentes institucionales le confirmaron a SEMANA que la planeación mencionada por la Contraloría estaba a cargo de la unidad conocida como Cede 10, que es el Departamento de Ingenieros Militares del Ejército, donde se supone que están los mejores planeadores de obras.

Sin embargo, para este caso, se evidenció que las mayores falencias se habrían dado en la mencionada unidad. Para la época en la que se estructuraron los contratos, estaba como comandante la entonces coronel Martha David Bastidas, hoy general de la república.

Los contratos en mención salieron de la unidad que comandaba la entonces coronel Martha David Bastidas. Foto: SEMANA

El Cede 10, a cargo de David Bastidas durante la vigencia de los mencionados contratos, fue la unidad encargada de priorizar necesidades, formular y actualizar proyectos, gestionar recursos presupuestales, tramitar vigencias futuras, adelantar gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, y actualizar metas e indicadores.

La gestión de la general Bastidas en el Ejército fue destacada por el presidente Petro en el reciente desfile militar del 20 de julio.