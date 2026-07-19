Tropas de la Primera División del Ejército Nacional frustraron este domingo un atentado terrorista que presuntos integrantes del ELN pretendían perpetrar contra las instalaciones militares en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

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De acuerdo con la información de las autoridades, presuntos integrantes de la estructura Camilo Torres, de este grupo subversivo, pretendían atentar contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3, orgánico de la Décima Brigada del Ejército.

Tras el hallazgo del camión acondicionado con 14 medios de lanzamiento, se desplegaron el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y el Grupo Marte, que adelantaron los protocolos de seguridad, verificaron el área y realizaron la activación controlada de los artefactos.

Los miembros del Ejército neutralizaron de manera exitosa la amenaza y evitaron así una acción terrorista que habría puesto en grave riesgo la vida de la población civil y del personal militar en esta zona del país.

“La Décima Brigada rechaza de manera categórica estas acciones que constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades”, señaló la institución a través de un comunicado a la opinión pública.

Elementos incautados por miembros del Ejército Nacional en el departamento de Cesar. Foto: Ejército

El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil en el departamento del Cesar.