NACIÓN

Frustran atentado terrorista del ELN contra una instalación militar en Cesar: iban a lanzar explosivos desde un vehículo acondicionado

Soldados del Ejército detectaron un vehículo acondicionado con 14 medios de lanzamiento, el cual fue abandonado por los integrantes del grupo criminal en la madrugada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
19 de julio de 2026 a las 1:26 p. m.
Las autoridades frustraron un atentado contra una instalación militar en Cesar.
Las autoridades frustraron un atentado contra una instalación militar en Cesar. Foto: Ejército

Tropas de la Primera División del Ejército Nacional frustraron este domingo un atentado terrorista que presuntos integrantes del ELN pretendían perpetrar contra las instalaciones militares en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

La canción escrita por un joven reclutado que ahora es tendencia en las emisoras del Ejército Nacional
Emisoras del Ejército en Norte de Santander fuera del aire: alertan riesgos para las comunidades del Catatumbo

De acuerdo con la información de las autoridades, presuntos integrantes de la estructura Camilo Torres, de este grupo subversivo, pretendían atentar contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3, orgánico de la Décima Brigada del Ejército.

Tras el hallazgo del camión acondicionado con 14 medios de lanzamiento, se desplegaron el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y el Grupo Marte, que adelantaron los protocolos de seguridad, verificaron el área y realizaron la activación controlada de los artefactos.

Los miembros del Ejército neutralizaron de manera exitosa la amenaza y evitaron así una acción terrorista que habría puesto en grave riesgo la vida de la población civil y del personal militar en esta zona del país.

“La Décima Brigada rechaza de manera categórica estas acciones que constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades”, señaló la institución a través de un comunicado a la opinión pública.

Elementos incautados por miembros del Ejército Nacional en el departamento de Cesar.
Elementos incautados por miembros del Ejército Nacional en el departamento de Cesar. Foto: Ejército

El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil en el departamento del Cesar.