Tropas de la Primera División del Ejército Nacional frustraron este domingo un atentado terrorista que presuntos integrantes del ELN pretendían perpetrar contra las instalaciones militares en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.
De acuerdo con la información de las autoridades, presuntos integrantes de la estructura Camilo Torres, de este grupo subversivo, pretendían atentar contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3, orgánico de la Décima Brigada del Ejército.
Tras el hallazgo del camión acondicionado con 14 medios de lanzamiento, se desplegaron el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y el Grupo Marte, que adelantaron los protocolos de seguridad, verificaron el área y realizaron la activación controlada de los artefactos.
El Ejército frustró un atentado terrorista que pretendía perpetrar el ELN contra una instalación militar en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria, Cesar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/cIJ1CFuGBX— Revista Semana (@RevistaSemana) July 19, 2026
Los miembros del Ejército neutralizaron de manera exitosa la amenaza y evitaron así una acción terrorista que habría puesto en grave riesgo la vida de la población civil y del personal militar en esta zona del país.
“La Décima Brigada rechaza de manera categórica estas acciones que constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en peligro la seguridad de las comunidades”, señaló la institución a través de un comunicado a la opinión pública.
El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para neutralizar las capacidades de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil en el departamento del Cesar.
En el Cesar, tropas de la @Ejercito_Div1 frustraron un atentado terrorista que el GAO ELN pretendía ejecutar contra una unidad militar, gracias a la rápida reacción y el profesionalismo de nuestros soldados del grupo EXDE y el Grupo Marte permitieron detectar y neutralizar un… pic.twitter.com/6Ha7RUXwK9— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) July 19, 2026