Exclusivo: la nulidad que se estaría gestando detrás de la indagatoria contra Martha Peralta por el caso de la UNGRD

SEMANA conoció que en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se estaría barajando la opción de declarar nula la indagatoria que adelantó la magistrada Cristina Lombana, ponente de ese caso, contra la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, por el saqueo a la UNGRD.

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Esa situación habría sido el motivo detrás de que en la Sala que se programó el pasado jueves, 16 de julio, los cinco magistrados que asistieron, teniendo en cuenta que Francisco Farfán no estuvo, no tomaron una decisión de fondo para definir la situación jurídica de la congresista.

La diligencia estaba inicialmente programada para el jueves 9 de julio, pero tras una petición del magistrado César Reyes, para conocer el expediente completo, la Sala de Instrucción la aplazó una semana después.

Lo curioso es que durante la sesión que se aplazó una semana después, tampoco hubo ninguna decisión de fondo sobre este proceso, pues detrás existiría una intención de declarar nula la indagatoria contra la senadora, motivada por la detención preventiva que hubo en su contra.

¿Cuál es la discusión en la Corte?

SEMANA conoció por fuentes dentro del proceso que las movidas iniciaron cuando Henry Montes, quien representó a la senadora Peralta, renunció a su defensa y allí se habrían empezado a dar una serie de movimientos que, supuestamente, terminaron acercando a asesores de la congresista con la defensa que ha tenido el ministro del Interior, Armando Benedetti, en los siete procesos que tiene en la Corte.

En medio de esa situación, el abogado Marlon Díaz terminó asumiendo la defensa de la legisladora del Pacto Histórico; pero lo que ha llamado poderosamente la atención dentro del proceso es que Díaz, es amigo de David Benavides, actual abogado del ministro Benedetti.

Después de que Díaz asumió la defensa de Peralta presentó un memorial que, extrañamente le habría llegado a gran parte de la Corte Suprema cuando debía estar dirigido a los magistrados de la Sala de Instrucción, quienes se encargan de investigarla, solicitando que en la definición de su situación jurídica no la envíen a prisión.

Ese memorial fue uno de los puntos de discusión de los magistrados de la Sala de Instrucción que sesionaron este 16 de julio. Ese recurso habría terminado en una solicitud para que se incluyeran los argumentos del nuevo abogado de Peralta en el proceso, se le diera respuesta a sus solicitudes y se analizara una determinación que podría echar para atrás el proceso que hay hoy contra la senadora.

Fuentes dentro del proceso consultadas por esta revista explicaron que esa situación en particular se habría dado para que los magistrados de la Sala de Instrucción, se puedan pronunciar sobre una presunta nulidad de la indagatoria contra Peralta, basados en una supuesta ilegalidad en la detención preventiva que tuvo para ser conducida a esa diligencia.

Lo cierto es que, en su momento, la jueza de familia de Bogotá, Sandra Isabel Bernal, le rechazó un ‘habéas corpus’ que radicó la congresista para recobrar su libertad, esa decisión habría dado validéz a la medida de aseguramiento transitoria que le impuso la Corte Suprema.

Si esa puerta se llega a abrir, existirían serias posibilidades de que el proceso contra Martha Peralta salga del despacho de la magistrada Cristina Lombana, y pase por orden alfabético al del magistrado César Reyes, como casualmente ha pasado con las investigaciones contra Armando Benedetti.

La magistrada Lombana tenía al menos cinco procesos contra el hombre de confianza de Petro por varios casos de corrupción, pero a través de recusaciones, quejas e investigaciones en la Comisión de Acusación, terminó quedando por fuera de esos casos.

Al interior de este caso se ha mencionado que el abogado David Benavides, defensa de Benedetti, ha sido contactado y ha tenido acercamientos con el equipo de Peralta, al parecer, para trata de encontrar alternativas sobre su situación judicial.

¿Qué responde Benavides?

Esta revista se contactó con el abogado de Armando Benedetti para conocer su postura frente a estas versiones que lo ha venido relacionando con la defensa de Peralta. Reconoció que es amigo del actual abogado de la congresista, ha dado asesoría al equipo de la UTL y desmintió algún tipo de estrategia para afectar el proceso contra la senadora en la Corte.

“Hablé con un asesor de ella, que me imagino que en la angustia de lo que estaba pasando, pero consultaron varios nombres, de hecho me lo dijeron así: estamos consultando a otras personas”, explicó Benavides.

La defensa del ministro del Interior también puntualizó: “Cosas que me preguntaron como si la magistrada deja a la senadora capturada. Yo les dije que podría hacerlo, digamos más en esas consultas, ¿qué se puede hacer ahorita?, queremos meter una tutela, yo les decía que no me parece, hablaron de un habeas corpus, no lo vi procedente, pero el resto es completamente falso”.

El abogado del ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió sobre los acercamientos que tuvo para defender a la senadora Peralta. Bogota mayo 14 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Benavides también aclaró que no ofrece una estrategia para “quitar al magistrado del proceso”, precisó que Lombana tiene una “enemistad con Benedetti declarada” y aseguró que es “amigo” de Marlón Díaz, actual abogado de Martha Peralta.

El abogado Marlon Díaz responde

Díaz confirmó que sí presentó el memorial a la Corte Suprema, pero no habló de su contenido por reserva legal. Sin embargo, fue enfático en “negar” algún tipo de trabajo con el abogado Benavides dentro de este proceso, pues explicó que las defensas jurídicas “las trabajo solo yo y por supuesto mi equipo en la oficina”.

El abogado de Peralta también indicó que su memorial está tramitado para la etapa de situación jurídica, pero no tiene nada que ver con “quitar a un magistrado” dentro de este proceso que avanza por el mayor escándalo de corrupción que se destapó en el Gobierno Petro.

Sobre la posibilidad de que declaren nula la indagatoria contra su cliente, el abogado Marlon Díaz dijo que “cualquier juez de la República, en cualquier área, en cualquier tribunal o corte, si encuentra algo que genere una nulidad lo puede hacer oficialmente (...) pero desconozco si está dentro de las posibilidades”.

El abogado Marlon Díaz es la nueva defensa de la senadora Martha Peralta por el saqueo a la UNGRD. Foto: Cuenta de X: @MarlonDiazAbog

Así mismo, aclaró que desde hace tiempo es colega con el abogado Benavides, compartieron varios escenarios, especialmente en la academia, y lo describió como un “gran profesional con mucho éxito”.

Esta revista se contactó en varias oportunidades por teléfono y vías WhatsApp con el abogado Herny Montes, anterior defensa de Peralta, para saber los motivos de su salida del caso, pero hasta la publicación de este artículo no dio ninguna respuesta al respecto.