Corte protege el mural “Las cuchas tienen razón” y le ordenó a concejal de Medellín pedir disculpas públicas

Un fallo histórico emitió la Corte Constitucional después de que ordenó proteger el mural “Las cuchas tienen razón” que fue pintado en Manizales y después fue intervenido por el concejal de Medellín, Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, conocido como “el del bate”, quien le pidió a la ciudadanía en sus redes sociales rechazar ese tipo de manifestaciones.

La decisión se adoptó a partir de la ponencia del magistrado Héctor Carvajal Londoño, quien fue abogado personal del presidente Gustavo Petro, y ahora desde su posición en la Corte Constitucional emitió esta orden trascendental sobre la libre expresión y el uso del arte como reparación histórica.

Al igual que en Medellín, tapan mural de “las cuchas tienen razón” que se había pintado en Bogotá

El caso como tal se dio a partir del estudio de dos tutelas: la primera fue presentada por César García contra la Alcaldía de Manizales, al considerar que la autorización de la difusión de esas frases en el espacio público, a su juicio, incitan al odio, la desinformación, la agresión verbal, la polarización, entre otras conductas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Reiniciar y el Grupo Nuevas Generaciones por la Paz (Nugepaz), fue el encargado de presentar la segunda tutela contra el abogado Andrés “El Gury” Felipe Rodríguez Puerta, quien en su condición de concejal de Medellín, intervino el mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, ubicado en Manizales, y, de pasó, publicó en sus redes que la ciudadanía debía manifestarse contra dicha expresión.

Así fue como la Sala Tercera de Revisión, presidida por el magistrado Carvajal, negó la tutela de García y protegió los derechos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Reiniciar y el Grupo Nuevas Generaciones por la Paz (Nugepaz).

La Corte Constitucional recordó en su decisión: “la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición impulsó múltiples iniciativas culturales y artísticas que evidencian cómo el arte puede constituirse en un medio particularmente potente para la reconstrucción del tejido social y la transmisión de las memorias del conflicto armado”.

Para el alto tribunal estas expresiones permitieron que víctimas y comunidades narran sus verdades, resignificaran el dolor y participaran activamente en procesos de reconstrucción simbólica orientados a la no repetición.

La Sala también reconoció que en los procesos de justicia transicional, las prácticas artísticas no cumplen una función estética o expresiva, sino que operan como dispositivos de reconstucción democrática.

La decisión ordenó: “Al concejal Andrés Felipe Rodríguez publicar una disculpa pública en sus redes sociales, en la que reconozca la legitimidad de la frase “Las cuchas tienen razón” y del mural como ejercicio de la libertad de expresión y memoria de las víctimas”.

El concejal “El Gury” también deberá abstenerse de promover o realizar acciones que saboteen las expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto armado y las madres buscadoras.

La Alcaldía y la Policía de Manizales, por orden de la Corte, también tendrán seis meses para implementar un protocolo de reacción inmediata para prevenir intervenciones o el borrado del mural.