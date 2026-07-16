Estados Unidos cierra la puerta a presuntos aliados del terrorismo de extrema izquierda: así funcionarán las nuevas restricciones de visa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves, 16 de julio, una nueva política de restricciones de visa dirigida a ciudadanos extranjeros que, según las autoridades estadounidenses, financien, recluten, inciten o faciliten actividades relacionadas con organizaciones catalogadas como terroristas de extrema izquierda o grupos afines.

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El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un encuentro internacional sobre terrorismo político celebrado en Washington. A través de su cuenta en X, el funcionario aseguró que la medida busca impedir el ingreso al país de personas que, a juicio de la administración estadounidense, contribuyan al fortalecimiento de este tipo de organizaciones.

“Los extranjeros que financien, inciten, ayuden o apoyen a terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización. No son bienvenidos en Estados Unidos”, escribió Rubio en su publicación.

¿En qué consiste la nueva política?

Según explicó el Departamento de Estado, la restricción permitirá negar o revocar visas a ciudadanos extranjeros que:

Financian organizaciones terroristas de extrema izquierda.

Recluten integrantes para estos grupos.

Inciten o promuevan actos terroristas.

Brinden apoyo material, logístico o cualquier otra forma de colaboración a estas organizaciones o a grupos alineados con ellas.

La administración estadounidense sostuvo que esta decisión busca proteger la seguridad nacional y evitar que personas vinculadas con actividades terroristas puedan ingresar al territorio estadounidense.

La medida se anunció durante una cumbre internacional

El anuncio coincidió con un encuentro convocado por el Departamento de Estado con representantes de decenas de países para discutir el resurgimiento del terrorismo político.

Durante su intervención, Rubio afirmó que, durante años, los esfuerzos internacionales se concentraron en otras amenazas y que, según la posición del Gobierno estadounidense, la violencia atribuida a organizaciones de extrema izquierda no ha recibido la atención suficiente.

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No se ha revelado una lista de organizaciones

Aunque el Departamento de Estado confirmó la entrada en vigor de la política, hasta el momento no ha publicado una lista específica de las organizaciones o personas que podrían verse afectadas por estas restricciones. Tampoco detalló cuántos casos podrían ser revisados bajo la nueva directriz.

La medida se suma a otras acciones migratorias adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido los criterios para el otorgamiento de visas bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional y la lucha contra organizaciones consideradas terroristas.