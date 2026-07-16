Presidente de la JEP pidió “reunión institucional” con Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para hablar de “la financiación”

Este jueves, 16 de julio, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, formalizó la invitación para una “reunión institucional” con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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En la carta, se manifiesta que el encuentro tiene como finalidad “dialogar con ustedes” frente a “los principales retos y desafíos que enfrentamos en cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en especial, lo atinente a la financiación de las sentencias recientemente impuestas”.

Esto, en referencia al fallo contra los siete excomandantes que integraron el último Secretariado de las Farc y que siguen acogidos al acuerdo de paz.

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