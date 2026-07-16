Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó decisión sobre el manejo que tendrá la soberanía nacional en la relación con EE. UU.

Uno de los temas más importantes que se discutió en la reunión que sostuvo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado, Marco Rubio, fue la soberanía nacional.

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Y sobre ese tema en especial, Restrepo, quien es la mano derecha del presidente electo Abelardo De La Espriella, fue enfático en señalar que existirá una relación con EE.UU. bajo un estricto “respeto absoluto” por la soberanía nacional.

“Por instrucción del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Junto a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, explicó Restrepo por medio de un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Sumado a ello reveló otros detalles del encuentro con Marco Rubio: “Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

“Asimismo, exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”, recalcó el vicepresidente electo.

Y agregó: “Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”.

“Porque cuando una nación ofrece oportunidades y esperanza a su gente, también fortalece su democracia y evita que quienes buscan sembrar el miedo, la ilegalidad y la violencia encuentren espacio para amenazarla. Esa es la esencia de La #PatriaMilagro”, concluyó José Manuel Restrepo.

A su turno, Marco Rubio dio su balance de la reunión a través de un mensaje que publicó en X: “Fructífera reunión con el vicepresidente electo de Colombia @jrestrp para discutir el futuro de la asociación entre EE. UU. y Colombia. Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del presidente electo @ABDELAESPRIELLA para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos”.

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Para varios sectores políticos, el relanzamiento de la relación diplomática que tendrá Colombia con el Gobierno del presidente de EE. UU. Donald Trump, por la llegada al poder del mandatario electo Abelardo De La Espriella, traerá beneficios comerciales para el país.