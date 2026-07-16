Iván Cepeda anuncia que “no están cerrados” a un diálogo político con el Centro Democrático para la presidencia del Congreso

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, se refirió a la confrontación que hay en el Congreso por cuenta de la elección de las mesas directivas. Anunció que su grupo no descarta un diálogo político con el uribismo, Abelardo De La Espriella y los demás sectores del Legislativo para lograr acuerdos.

En entrevista con Mañanas Blu, Cepeda comentó: “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político, incluyendo con el señor De La Espriella si decidiera asumir ese camino. Vamos a tener diálogos con todas las fuerzas políticas y vamos a discutir y buscar tomar decisiones que vayan siempre en la dirección de lo mejor para el pueblo colombiano”.

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Frente a un posible acercamiento con el Centro Democrático, el exaspirante a la Casa de Nariño indicó que no es la primera vez que hay una intención de diálogo entre la izquierda y la derecha para empujar iniciativas en el Congreso: “No sería la primera vez. Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha del uribismo y el progresismo; no sería un hecho inédito”.

Hasta ahora se desconoce la carta que se jugará el Pacto Histórico en la elección de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, donde hay una fuerte división entre los partidos de la derecha, y la izquierda podría tener un juego protagónico en esa fractura.

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En el Senado, Alfredo Deluque, del Partido de la U, tendría todas las posibilidades de ganar. Sin embargo, el Centro Democrático busca ese puesto con Honorio Enríquez. El partido del expresidente Uribe reclama esa posición por ser la bancada más votada después del Pacto Histórico y por la oposición que se le hizo a la administración de Gustavo Petro. Uribe ha criticado a Deluque porque habría respaldado algunas iniciativas legislativas de la administración saliente.

La presidencia de la Cámara de Representantes quedaría en manos del conservador Nicolás Barguil, pero el Centro Democrático le disputaría esa posición con Daniel Briceño. Sectores de derecha advierten que Barguil sería aliado de Petro.