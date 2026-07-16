Centro Democrático propone decomisar dosis mínima y endurecer políticas contra el microtráfico

El Centro Democrático radicará un proyecto de ley el 20 de julio para fortalecer la lucha contra el microtráfico en Colombia. La iniciativa busca el decomiso de la droga, incluso la dosis mínima, en todo el territorio nacional.

La justificación del partido político es proteger a los niños, los jóvenes y las familias: “(El) proyecto establece la incautación y destrucción obligatoria de droga portada y/o consuma en espacios públicos, incluida la dosis personal”.

No para el enfrentamiento del Partido Conservador y el Centro Democrático por las elecciones de la presidencia del Senado

Se explicó que la iniciativa pretende brindar a las autoridades herramientas claras para actuar frente al porte y consumo de drogas ilícitas en parques, vías, escenarios escolares y demás espacios abiertos al público.

“El proyecto parte de una preocupación compartida por miles de familias: recuperar los espacios públicos para que sean lugares seguros, donde los niños y jóvenes puedan estudiar, jugar y convivir sin estar expuestos al consumo de sustancias psicoactivas”, detalló el Centro Democrático en un comunicado.

Dosis mínima. Foto: Daniel Reina

Son cuatro propuestas:

“Establecer la incautación y destrucción obligatoria de las sustancias psicoactivas cuando sean portadas o consumidas en cualquier espacio público”.

“Se incluye expresamente la dosis personal dentro de esta medida”.

“Reafirmar que la ley no autoriza el porte ni el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en espacios públicos o abiertos al público”.

“Brindar mayor claridad jurídica para que las autoridades puedan hacer cumplir la prohibición establecida en la ley”.

Daniel Briceño enciende alarmas: “La presidencia de la Cámara quedaría en manos de Gustavo Petro”

En el comunicado se concluyó: “Los espacios públicos deben pertenecer a las familias, a los niños y a los ciudadanos que quieren vivir con tranquilidad. Proteger esos espacios es fortalecer la convivencia, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”.