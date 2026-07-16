Informe de inteligencia que desestima la narrativa de fraude en las elecciones habría llegado al despacho de Petro

El presidente Gustavo Petro ha sostenido un discurso en el que asegura que las elecciones del pasado 21 de junio supuestamente no serían legítimas, pues considera que se cometieron hechos que lo llevan a concluir que hubo fraude, pese al respaldo y la veeduría internacional con los que contó ese proceso.

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Sin embargo, el diario El País, de España, reveló que al despacho del mandatario habría llegado un informe que detalla que, hasta el momento, no se ha encontrado un argumento sólido para sustentar esa narrativa de fraude.

El documento habría estado en la Casa de Nariño desde el pasado 30 de junio. Se trata de un informe técnico de inteligencia que contradice lo dicho por Petro respecto a una supuesta información que tendría un hacker y en la que el presidente ha basado su denuncia de fraude.

El informe, de cuatro páginas, fue elaborado por un técnico en informática vinculado a una entidad de inteligencia. Según se establece en el documento, no se encontraron pruebas suficientes para hablar de un fraude electoral.

Petro ha buscado de distintas maneras conseguir pruebas que sustenten esa narrativa de fraude que mantiene desde el pasado 21 de junio, cuando no reconoció la victoria de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda, quien llevaba las banderas de su movimiento.

En el caso del excandidato del Pacto Histórico, inicialmente dijo que se debía verificar el escrutinio y se comprometió a acatar el resultado de ese proceso. Sin embargo, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, volvió a decir que no reconocía el resultado y se declaró en “desobediencia civil”.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en la narrativa de fraude desde las pasadas elecciones. Foto: Catalina Olaya

En medio de su estrategia, el presidente Gustavo Petro ha dicho que presentará las pruebas que tiene relacionadas con un supuesto fraude electoral ante la Fiscalía General de la Nación para que pueda verificar esta trazabilidad, pero hasta ahora no se tiene conocimiento de que eso haya sucedido.

En el más reciente consejo de ministros, Petro volvió a reclamar por ese hecho y hasta le pidió a su ministra de las TIC, Carina Murcia, que verificara ese proceso. Incluso, dijo que, supuestamente, habría información en la ‘nube’ de Google, en Estados Unidos, en la que se habría llevado a cabo todo lo denunciado. “La información sale de las mesas de claveros, pero no llega a la Registraduría, sino a un intermediario privado”, cuestionó Petro.

En una reunión de bancada que hizo el mandatario recientemente con los miembros de su partido, el Pacto Histórico, les dijo que tenía esas pruebas y que las presentaría ante la Fiscalía; sin embargo, hasta ahora no se han presentado las pruebas sobre esas denuncias.