“¿Hay disposición del presidente de reconocer los resultados de la segunda vuelta?”: el fuerte cuestionamiento del tribunal al abogado de Gustavo Petro

En medio de una intensa audiencia, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso, le pidió a la defensa del presidente Gustavo Petro varias aclaraciones sobre la posición del jefe de Estado de seguir haciendo referencia a la existencia de un fraude electoral en los pasados comicios legislativos y presidenciales.

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Para el magistrado ponente, pese al fallo emitido hace unos meses, el primer mandatario ha continuado realizando varias manifestaciones públicas y en su cuenta de X en la que habla de fraude en las votaciones.

“Afirmar hechos de fraude en la segunda vuelta presidencial. Es que ese es el corazón, digamos, del debate. El debate centra sus esfuerzos y su análisis en el hecho de que el señor presidente de la República esté haciendo esas afirmaciones”, preguntó el magistrado ponente.

Por esto, consideró necesario —al son de la discusión jurídica— conocer la posición del jefe de Estado frente a los resultados de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 21 de junio.

En este punto tuvo en cuenta la continuidad y el “agravio” de las afirmaciones hechas en varios momentos por el presidente Petro frente a la narrativa del fraude.

“Pero si existe esa disposición de buen ánimo y de, digamos, llegar a un pacto de cumplimiento, esa sería una línea que habría que explorar el doctor (Alejandro) Carranza, porque es a mi juicio la que haría viable llegar a una solución en el marco del pacto de cumplimiento”, preguntó el magistrado.

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“Y esa es la pregunta que le quiero hacer. Digamos, si existe esa disposición, hay la disposición del presidente de la República en el sentido de reconocer los resultados de la segunda vuelta que, como usted dice, ya ha sido jurídicamente aceptado por el Consejo Nacional Electoral al otorgar la credencial al presidente electo”, insistió el togado.

Por esto, el magistrado Lasso preguntó en varias oportunidades si se iba a seguir presentando la hipótesis del fraude pese al pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Entonces, ese es el foco de la discusión. Y si existe de parte del primer mandatario en funciones, ese es el punto del debate, digamos, y el tribunal quisiera avanzar en ese punto y en esa dirección, no en un debate sobre las consecuencias que habría sido, digamos, mucho más complejo”, cuestionó el magistrado.

Frente a esto, el apoderado del presidente indicó que no se permitirá que se censure la opinión del presidente de la República, por lo que el caso se puso en conocimiento de organismos internacionales.

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“¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado? ¿En dónde está eso en las pretensiones? Quisiera que me mostrara eso. Lo que ha sentido la defensa del presidente aquí es una falta de garantías constantes, especialmente de parte suya, honorable magistrado, lo digo con todo respeto”, señaló el abogado del jefe de Estado.

A renglón seguido, el jurista aseveró que no cuentan con las garantías necesarias en este caso al sentir un sesgo que busca crear una “censura previa” para el presidente Petro.

Debido a esta posición, fracasó la conciliación que buscaba ponerle un punto final a la demanda presentada por las publicaciones del jefe de Estado.