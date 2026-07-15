Terror en el Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en menos de seis horas; entre las víctimas está una reconocida lideresa comunal

El sur del Cauca volvió a ser escenario de una violenta jornada que dejó cuatro personas asesinadas en menos de seis horas, en hechos ocurridos en los municipios de Argelia y la vía hacia Balboa, donde la presencia de grupos armados continúa generando temor entre la población.

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El primer ataque ocurrió en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción de Argelia. Allí, hombres armados ingresaron hasta una panadería del centro poblado y abrieron fuego contra Yenny Guaina Baltazar, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Alto, y su esposo Carlos Yonda.

El crimen fue rechazado por Indepaz, organización que informó que con el asesinato de Guaina Baltazar ya son 80 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

Según la organización, la lideresa desarrollaba su trabajo comunitario en una zona donde la Defensoría del Pueblo había advertido un alto riesgo por la disputa entre estructuras armadas ilegales.

En esa región hacen presencia el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, el Frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia y el ELN, grupos que mantienen confrontaciones por el control territorial.

Las autoridades también habían alertado sobre amenazas contra líderes sociales, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal y reclutamiento forzado de menores en esa parte del departamento.

#CAUCA | Combates entre grupos armados ilegales en zona rural del sur del Cauca dejan a una persona muerta y dos más heridas; el Ejército ingresó a la zona para restablecer el orden. Hay temor en la población. @RicharVidal85 https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/fyQgOgFPOQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 15, 2026

Horas después ocurrió otra masacre

La violencia no terminó allí. Horas más tarde, sobre la carretera que comunica a Argelia con el municipio de Balboa, otra pareja habría sido asesinada mientras se desplazaba en una camioneta.

Según la información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon con fusiles contra sus ocupantes, quienes murieron en el lugar.

Hasta el momento no se han revelado oficialmente las identidades de estas dos víctimas ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el ataque.

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Crece la preocupación por el orden público

Los homicidios ocurrieron en medio de una compleja situación de seguridad en el sur del Cauca. En las últimas horas también se conocieron videos en redes sociales que muestran calles desiertas y establecimientos comerciales cerrados en el municipio de Mercaderes, debido al temor de la población por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esa zona del departamento.

#Colombia | Delicada situación de orden público en el municipio de Mercaderes, Cauca.



Esta es la situación que se vive en en esta localidad al suroccidente de Colombia; calles desoladas y comercio totalmente cerrado. Hay temor en la población debido a los fuertes combates que se… pic.twitter.com/pxGWe1ss3A — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 15, 2026

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer ambos ataques e identificar a los responsables, mientras organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las medidas de protección para las comunidades y los líderes que permanecen en los territorios más afectados por el conflicto armado.