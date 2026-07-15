Impactantes imágenes: así quedó un carro que terminó ‘incrustado’ en un conjunto de exclusivo sector de Bogotá

Momentos de angustia vivieron los residentes de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo particular perdiera el control y terminara incrustado contra el muro y la reja del lugar, provocando una aparatosa emergencia que dejó dos personas lesionadas.

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El siniestro ocurrió en la avenida carrera Séptima con calle 141A, en sentido norte-sur. De acuerdo con el primer reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, el automóvil colisionó contra un objeto fijo, por lo que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Grupo Guía fueron enviadas al sitio para atender la emergencia.

Las imágenes difundidas en redes sociales del lugar evidencian la fuerza del impacto. El vehículo quedó atrapado entre la estructura metálica y los ladrillos del muro, que colapsó parcialmente, mientras los organismos de socorro trabajaban para rescatar a los ocupantes y asegurar la zona.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que dos personas que se movilizaban en el automóvil resultaron lesionadas. Ambas recibieron atención inicial por parte de los equipos de emergencia y fueron trasladadas a centros asistenciales para una valoración médica más detallada.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud de los heridos ni las causas exactas del accidente. Sin embargo, la principal hipótesis es que el conductor habría perdido el control del vehículo antes de estrellarse contra el conjunto residencial. Esa versión será establecida mediante las investigaciones que adelantan los organismos competentes.

Mientras avanzan las labores de inspección y el retiro del vehículo, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad y mantener la precaución al transitar por los corredores viales de la ciudad, especialmente en zonas residenciales donde un incidente de este tipo puede poner en riesgo tanto a los ocupantes de los vehículos como a peatones y habitantes del sector.