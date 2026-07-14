Así cayó la banda que acechaba a ciclistas en la carrera 68 con calle 63, en Bogotá: cámaras y trabajo ciudadano fueron clave

Uno de los puntos más concurridos del occidente de Bogotá, donde a diario transitan cientos de ciclistas, deportistas y visitantes del Parque Simón Bolívar y Salitre Mágico, dejó de ser un foco de inseguridad tras la captura de una banda señalada de dedicarse al hurto de bicicletas y pertenencias.

Bogotá tendrá 18 nuevas cámaras de fotodetección: estos son los puntos

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía, los gestores del orden y la comunidad, quienes durante varias semanas recopilaron información sobre los hechos delictivos que se repetían en la carrera 68 con calle 63.

Según explicó Raúl Vera, coordinador de Gestores del Orden, el primer paso fue identificar cuáles eran las principales problemáticas que favorecían la delincuencia en el sector.

“Conformamos una red de aliados con frentes de obra, vigilantes, deportistas, profesores y otros actores de la comunidad para conocer qué estaba ocurriendo y actuar de manera coordinada”, señaló.

Así operaba la banda

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, algunos integrantes permanecían en el costado occidental del corredor identificando a las posibles víctimas. Una vez los ciclistas o peatones avanzaban hacia el oriente por la carrera 68, otros miembros de la estructura comenzaban a seguirlos hasta encontrar el momento indicado para cometer el robo.

La investigación también estableció que una persona con el rostro cubierto coordinaba los movimientos del grupo y participaba en varios de los hurtos.

Con esta información, las autoridades fortalecieron el monitoreo mediante cámaras de seguridad públicas y sistemas privados de videovigilancia, lo que permitió identificar a los responsables y facilitar sus capturas.

Video | Revelan crudas imágenes del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: hombre intentó salvarla, pero no lo logró

Recuperación del corredor

Además de los operativos policiales, el Distrito adelantó intervenciones para mejorar las condiciones del lugar.

Entre las acciones realizadas se encuentran el refuerzo de la iluminación en los corredores peatonales, el retiro de puntos que generaban problemas de convivencia y una mayor presencia institucional para prevenir nuevos hechos de inseguridad.

“Hoy podemos anticiparnos a muchas situaciones gracias al trabajo permanente con la comunidad”, aseguró Vera.

La Secretaría de Seguridad indicó que los gestores del orden continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en distintos sectores de Bogotá, con el propósito de fortalecer la convivencia y prevenir el delito, especialmente en zonas con alta circulación de ciudadanos.