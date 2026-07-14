La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la interceptación de un cargamento de estupefacientes en la capital del país. El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades realizaban labores de inspección, registro y control a las mercancías.

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Esta acción operativa fue ejecutada por los uniformados adscritos a la Estación de Policía del Aeropuerto. El procedimiento hace parte de las estrategias de verificación constante que se llevan a cabo en las plataformas y bodegas de las empresas de envíos nacionales.

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Según comentaron las autoridades, este cargamento encontrado estaba destinado a ser distribuido bajo la modalidad de encomienda. En la cual se utilizan empresas de logística para el envío de sustancias ilícitas.

La policía especificó que las redes de tráfico intentan aprovechar el alto volumen de paquetes diarios para camuflar los cargamentos y distribuirlos a diferentes regiones del territorio nacional sin ser detectados.

Jeico, el protagonista de la operación

Los hechos sucedieron en medio de una revisión rutinaria en las bodegas de carga; el personal policial contó con el apoyo de la unidad canina. El perro antinarcóticos, de nombre ‘Jeico’, el cual emitió una señal de alerta al acercarse a una caja de cartón procesada por una compañía de logística y mensajería.

Jeico fue clave en la identificación de la sustancia. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras la indicación del canino, los agentes procedieron a realizar la inspección física detallada de la encomienda sospechosa. Los registros documentales de la caja indicaban que provenía de la ciudad de Cali y tenía como destino final una dirección en Barranquilla.

Al abrir el empaque, los uniformados descubrieron el material ilegal que se intentaba transportar bajo esta modalidad. En el interior se hallaron 33 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, los cuales estaban camuflados de forma cuidadosa para intentar evadir los controles de seguridad del aeropuerto.

La efectividad de los controles preventivos en las zonas de carga resulta vital para frenar las rutas logísticas que utilizan las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas en Colombia.

Declaraciones oficiales y proceso legal

Sobre los detalles del hallazgo, la teniente coronel Eliana Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó el reporte oficial. La funcionaria señaló que “al inspeccionar la encomienda se halló una sustancia con características semejantes a la marihuana, arrojando un peso aproximado de 32.460 gramos”.

La teniente coronel Eliana Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Inmediatamente después de la confirmación del contenido, el material ilícito fue incautado, embalado y rotulado según los protocolos judiciales vigentes.

La sustancia fue dejada a disposición de la autoridad competente para iniciar las investigaciones correspondientes, rastrear el origen e identificar a los responsables del envío.

Finalmente, la teniente coronel Hernández reiteró el compromiso institucional frente a este tipo de delitos. La oficial concluyó afirmando que “la Policía Nacional continuará adelantando acciones para contrarrestar el tráfico de estupefacientes e invita a la comunidad a informar cualquier hecho anómalo a la línea 123”.