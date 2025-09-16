Suscribirse

NACIÓN

Apareció Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en medio del ataque en el que asesinaron a 13 policías en Amalfi, Antioquia

El pasado 21 de agosto, un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado en zona rural de Amalfi.

Redacción Nación
16 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
El perro Telmo
El perro Telmo. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Cuando está por cumplirse un mes de la muerte de 13 policías antinarcóticos, luego de que el helicóptero en el que se transportaban fuera atacado con explosivos en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, surge una buena noticia en medio del dolor.

En el brutal ataque terrorista que fue ejecutado por subversivos del frente 36 de las disidencias de las Farc, el pasado 21 de agosto, se presumía que los dos perros antinarcóticos que acompañaban a los uniformados, también habían muerto.

Contexto: Revelan video del momento exacto en el que derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en la red social X que uno de los perros, Telmo, apareció con vida y que ahora se reencontrará con su dueño.

Se trata de un canino de raza pastor belga malinois, que tiene alrededor de cuatro años.

Las autoridades investigan los hechos.
Momentos previos a que el helicóptero fuera atacado con explosivos. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @AndresJRendonC

Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial que hacía labor antinarcóticos en Amalfi, Antioquia. Se reencontrará con su dueño”, dijo el presidente Petro en su mensaje en X, este martes 16 de septiembre.

De quien no se sabe nada es de Léster, el otro perro que resultaba fundamental en las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos y que también acompañaba a los uniformados en Amalfi.

Es de recordar que, en días pasados, el presidente Petro compartió el siguiente mensaje tras el ataque en Amalfi, en el que murieron 13 policías.

Contexto: “Coronamos”: revelan video del cinismo de las disidencias de las Farc celebrando tras derribar helicóptero y asesinar a los policías en Amalfi

El jefe de Estado manifestó en X: “Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el Frente 36, matando 13 miembros de la Policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va con destino a los EE. UU. El campesinado cultivador de hoja de coca sabe que sus cultivos traen sangre y que el Estado está sustituyéndolos en 14.000 hectáreas en el sur del país, y que pueden acudir al Gobierno para ampliar rápidamente las zonas de sustitución”.

En cuanto a los uniformados fallecidos, estos fueron identificados como el mayor Carlos Mateus, el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, los patrulleros Michael Astaiza, Jhonatan Jiménez, Richard Lagos, Yeison Samboní, José Valera, Neyver Vásquez, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Juan Guzmán y el capitán Francisco Merchán.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

2. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

3. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

4. Llueven críticas a la JEP por su primera condena contra jefes de las FARC por secuestro: “Despilfarró 3 billones para garantizar impunidad”

5. Nicolás Maduro habría enviado una carta a Gustavo Petro: esto fue lo que solicitó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AmalfiAntioquiaPolicía Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.