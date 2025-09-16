Cuando está por cumplirse un mes de la muerte de 13 policías antinarcóticos, luego de que el helicóptero en el que se transportaban fuera atacado con explosivos en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, surge una buena noticia en medio del dolor.

En el brutal ataque terrorista que fue ejecutado por subversivos del frente 36 de las disidencias de las Farc, el pasado 21 de agosto, se presumía que los dos perros antinarcóticos que acompañaban a los uniformados, también habían muerto.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en la red social X que uno de los perros, Telmo, apareció con vida y que ahora se reencontrará con su dueño.

Se trata de un canino de raza pastor belga malinois, que tiene alrededor de cuatro años.

Momentos previos a que el helicóptero fuera atacado con explosivos. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @AndresJRendonC

“Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial que hacía labor antinarcóticos en Amalfi, Antioquia. Se reencontrará con su dueño”, dijo el presidente Petro en su mensaje en X, este martes 16 de septiembre.

De quien no se sabe nada es de Léster, el otro perro que resultaba fundamental en las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos y que también acompañaba a los uniformados en Amalfi.

Es de recordar que, en días pasados, el presidente Petro compartió el siguiente mensaje tras el ataque en Amalfi, en el que murieron 13 policías.

El jefe de Estado manifestó en X: “Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el Frente 36, matando 13 miembros de la Policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va con destino a los EE. UU. El campesinado cultivador de hoja de coca sabe que sus cultivos traen sangre y que el Estado está sustituyéndolos en 14.000 hectáreas en el sur del país, y que pueden acudir al Gobierno para ampliar rápidamente las zonas de sustitución”.

