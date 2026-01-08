Nación

Nuevas masacres en Cúcuta y Antioquia dejan siete hombres asesinados; estas son sus identidades

Durante los primeros días de enero se han registrado tres masacres en Colombia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de enero de 2026, 9:51 p. m.
No para la inseguridad en Colombia por cuenta de grupos armados y delincuencia común. (Imagen de referencia).
No para la inseguridad en Colombia por cuenta de grupos armados y delincuencia común, donde en los primeros días de enero se han registrado tres masacres en tres regiones diferentes del territorio nacional. La primera tuvo lugar en Santander de Quilichao, Cauca.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dio a conocer que la tercera masacre tuvo lugar en límites entre los municipios de Amalfi y Remedios, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la entidad, desde el pasado 4 de enero, varias personas fueron retenidas al parecer por el Clan del Golfo —subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés—, y trasladadas a distintos lugares de la región.

Posteriormente, el 6 de enero se dio el reporte de que fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas en diferentes municipios; tres de ellas pertenecen a la misma familia.

Los hallazgos se hicieron en Remedios, corregimiento Santa Isabel, Yefer Arley Madrigal Castañeda; en Vegachí, corregimiento El Tigre, Juan Carlos Madrigal Ruiz, y otra persona aún por identificar; y en Amalfi, vereda Montebello, Jorge Andrés Madrigal Ruiz.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la AT 013/25, que incluye al municipio de Remedios con un llamado a la acción inmediata y al municipio de Amalfi con un llamado a la acción urgente, al señalar que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

“Esta advertencia se suma a la AT 023/22, advierte un alto riesgo para la población civil en los municipios de Amalfi y Remedios debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales, especialmente el Clan del Golfo, el ELN y disidencias, situación que incrementa los riesgos de homicidios, amenazas, desplazamientos y otras graves vulneraciones a los derechos humanos, por lo que se formulan recomendaciones urgentes de prevención y protección”, dice el informe de Indepaz.

La segunda masacre en Colombia se registró el pasado 6 de enero en la trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban en el lugar, lo que les causó la muerte inmediata.

Las víctimas de este hecho violento fueron identificadas como Michael Steven Lobo Melgarejo, Cristian Alejandro Jaimes Mariño y Ángelo Leonardo Pinzón Ascencio.

La Defensoría del Pueblo había emitido la AT 013/25 y la AT 027/24; en la última, “advierte sobre acciones violentas de actores armados ilegales en Cúcuta que buscan imponer control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de ‘limpieza social’, así como sobre el reclutamiento de menores, la extorsión y las restricciones a la movilidad".

