Primera masacre de 2026 en Colombia: tres mujeres fueron asesinadas por hombres armados en Santander de Quilichao, Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este lunes, 5 de enero de 2026, la primera masacre en Colombia, donde tres mujeres fueron violentamente asesinadas.

De acuerdo con el reporte, los hechos se presentaron el pasado 3 de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Inicialmente, fue asesinada Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial en la zona donde hombres llegaron y le dispararon en varias ocasiones.

Posteriormente, durante el velorio de la primera víctima, nuevamente hombres armados atacaron a varios asistentes y persiguieron a dos de ellas, asesinando a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y a Reina Nancy Stella, de 53 años.

“Dada la continuidad y conexión de los hechos, estos homicidios se configuran como la primera masacre registrada en 2026 en este municipio”, detalló el Indepaz.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 013/25, en la que incluye al municipio de Santander de Quilichao y hace un llamado a la acción inmediata, al advertir que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de vulneración de los derechos de la población.

Esta alerta se suma a la Alerta Temprana 036/25, que también incluye a Santander de Quilichao y advierte sobre el alto riesgo para la población debido a la presencia y confrontación de disidencias de las Farc, principalmente del Frente Dagoberto Ramos, asociadas al control territorial y a economías ilícitas.

En esta zona del departamento delinquen diferentes grupos armados como lo son: Frente Jaime Martínez y Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y bandas de carácter local.

La jurisdicción del Ejército Nacional colombiano corresponde a la Tercera División, quienes hacen constante presencia militar en las calles para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.