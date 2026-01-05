Barranquilla

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

La institución no explicó en qué circunstancia ocurrieron los hechos, pero anunciaron unas investigaciones.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 9:32 p. m.
Teniente Coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.
Teniente Coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

En las instalaciones de la Clínica de la Policía, situada en el sur de Barranquilla, se encuentra el teniente coronel Belkyn Villarreal, actual comandante operativo de la Policía Metropolitana, tras recibir un disparo en una de sus piernas. Lo que se ha podido establecer es que los hechos ocurrieron la noche del domingo, 4 de enero.

Tras este grave suceso, SEMANA consultó con suboficiales, patrulleros y familiares de uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes precisaron que el tema lo habían manejado con total hermetismo por tratarse del tercero al mando de la institución en la ciudad.

Frente a los hechos, esta revista conoció las dos principales hipótesis que se manejan por este caso. La primera sería un supuesto acoso que tuvo Villarreal con una patrullera de la institución y esta le habría disparado.

“Lo que se dice es que mi coronel dio la orden que no aperturaran ninguna investigación en contra de la patrullera, pero es la hora y nadie da razón de lo que pasó. Todo es un misterio por tratarse de un señor oficial”, dijo de la Policía de Barranquilla.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Otra de las versiones que también obtuvo esta revista es que el hombre habría realizado una mala manipulación de su arma de dotación, lo que, al parecer, terminó con que este se disparara en una de sus piernas.

SEMANA se comunicó con la Policía Metropolitana de Barranquilla para conocer su versión del caso, precisando que se dio con la manipulación de un arma institucional, pero no entregaron mayores detalles.

“La lesión no reviste gravedad y el funcionario se encuentra recibiendo atención médica, sin riesgo para su integridad. Frente a los hechos, se adelantarán las investigaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente”, dijo la institución en un escueto comunicado.

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

Un oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, consultado por este medio de comunicación, precisó que el actual comandante operativo de la institución no respetaría los descansos de los patrulleros y suboficiales.

“Acá nadie se atreve a denunciar sus malos tratos porque hay una venganza dentro de la misma institución con un traslado a alguna zona roja del país, pero el trato que le da mi coronel a los patrulleros y suboficiales no es el mejor. Quizá nadie denuncie, pero que quede el precedente”, precisó bajo el anonimato.

Se espera que desde la Policía de Barranquilla entreguen mayores detalles de este caso que hoy sacude a la institución policial en el Atlántico.

