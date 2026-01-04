Confidenciales

Procuraduría sanciona a oficial de la Policía por acoso a una joven auxiliar: este es el caso

Los hechos ocurrieron cuando el uniformado era teniente y hoy es capitán de la institución.

Gabriel Salazar López

4 de enero de 2026, 7:00 p. m.
Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este domingo, 4 de enero, la Procuraduría General de la Nación, dio a conocer detalles del fallo en primera instancia en contra de un oficial de la Policía Nacional por el acoso a una auxiliar de la institución. Se trata del teniente (hoy capitán), José Daniel Díaz Domínguez, quien fue denunciado por su víctima ante las autoridades.

“En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca sostuvo que en al menos dos oportunidades el oficial, que fungía además como comandante de estación en Tocancipá, Cundinamarca, incurrió en conductas abusivas que incluyeron la violencia sexual", explicó la Procuraduría.

Al mismo tiempo, indicó que “el proceso se trabajó con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley".

Asimismo, pudieron evidenciar una intención deliberada de transgredir los deberes inherentes a su cargo, por lo que de manera definitiva calificó la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo.

Uniforme Policía Colombia

