Envían a prisión al habitante de calle señalado de asesinar a una mujer en plena vía pública de Soacha

El pasado 24 de abril, habitantes del municipio de Soacha vivieron momentos de angustia luego de que un habitante de calle atacara con arma blanca a dos mujeres que transitaban por la zona, causando la muerte de una de ellas.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque se habría desencadenado cuando las víctimas se negaron a entregarle una moneda al presunto agresor. Sin embargo, los hechos continúan siendo materia de investigación.

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En las últimas horas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre en condición de calle señalado de perpetrar este violento hecho que dejó una persona fallecida.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado, identificado como Johan Andrés Chávez Rodríguez, fue presentado ante una juez tras ser capturado minutos después de ocurrido el ataque del pasado viernes.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por las autoridades, el presunto agresor habría sorprendido a una mujer que transitaba por el sector, a quien atacó de forma repentina con un arma cortopunzante, provocándole varias heridas.

En medio de la intervención de las autoridades, el hombre habría sometido por la fuerza a una segunda víctima, una mujer de 77 años, a quien intimidó con un cuchillo y agredió en repetidas ocasiones.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer falleció en el lugar, mientras que la primera afectada fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención oportuna.

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Ante esto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Johan Andrés Chávez Rodríguez los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, ambos con circunstancias de agravación. Durante las audiencias, el procesado decidió no aceptar los cargos formulados en su contra.

Tras la diligencia judicial, la juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones y el proceso avanza en los despachos judiciales correspondientes.

Las autoridades llegaron para controlar la situación. Foto: Getty Images

Los hechos se registraron en el barrio El Salitre, ubicado en la comuna 1 de Soacha, donde residentes del sector alertaron a las autoridades y, en un intento por ayudar, brindaron auxilio a las víctimas mientras arribaban los organismos de emergencia.

La mujer que perdió la vida fue identificada como Floralba Jiménez. En tanto, la otra víctima permanece bajo observación médica en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, sin que hasta el momento se conozcan detalles adicionales sobre su estado de salud.