El alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, presentó los avances de su estrategia social y de seguridad basada en prevención, intervención comunitaria y articulación con el comercio, a través de programas como Pitalito Solidario y Vecino Vigilante.

El mandatario explicó que Pitalito Solidario es una iniciativa enfocada en la atención de habitantes de calle, la reducción del microtráfico y la mitigación de problemáticas asociadas al consumo de drogas. “Nos sentimos muy contentos porque cada inversión que hacemos genera impactos muy positivos a favor de la comunidad”, afirmó.

Como eje central del programa, la administración creó una moneda pedagógica denominada ‘Laboyano’, que reemplaza la entrega de dinero en efectivo a habitantes de calle. “Lo que hacemos es que la gente no les dé dinero en efectivo, sino esta moneda, y nosotros se las cambiamos por comida, atención psicológica, rehabilitación y reubicación digna”, explicó el alcalde.

Según el mandatario, esta estrategia busca romper el ciclo de consumo y fortalecer la atención integral. “Cuando le das dinero en efectivo a un habitante de calle, no alimenta su hambre, estás alimentando su adicción y patrocinando el microtráfico”, aseguró.

Programa Pitalito Solidario atiende a la población en condición de calle. Foto: cortesía

El programa opera a través de un centro integral donde las personas reciben alimentación, servicios básicos y acompañamiento profesional. “Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, comedor, duchas, ropa, zapatos y un equipo que los atiende de manera integral”, indicó.

El alcalde señaló que el proyecto ha logrado vincular al sector privado mediante incentivos tributarios aprobados por el Concejo Municipal. “Logramos que en el Código de Renta se generen beneficios para los establecimientos que distribuyen la moneda”, explicó.

En materia de resultados, la administración identificó cerca de 170 habitantes de calle en el municipio. “Ya logramos la reubicación voluntaria de 23 personas que hoy están en sus sitios de origen con sus familias o en procesos de rehabilitación”, afirmó.

Programa Pitalito Solidario atiende a la población en condición de calle. Foto: cortesía

El programa, que inició como piloto hace cinco meses, ya cuenta con cerca de 40 establecimientos comerciales vinculados. “Esto permite que la inversión del municipio sea cada vez menor y que el programa se vuelva sostenible”, señaló el mandatario, quien agregó que el presupuesto pasó de 400 millones de pesos a cerca de 100 millones para este año.

El alcalde también advirtió que la problemática tiene un fuerte componente juvenil. “La gran mayoría de habitantes de calle están entre los 16 y 35 años, incluso hay menores de edad”, indicó.

Pitalito Solidario hace parte de una estrategia más amplia denominada Vecino Vigilante, que integra diferentes líneas de acción en seguridad. “Es la estructura de todo el programa estratégico del municipio”, explicó.

Dentro de esta estrategia se incluye la contratación de gestores de seguridad para vigilancia en espacios públicos, así como un plan para reducir el robo de motocicletas mediante subsidios para la instalación de GPS. “Más de 300 motos tienen GPS subsidiado, lo que nos permitió reducir el robo en un 15 %”, aseguró.

El programa también contempla redes comunitarias de apoyo con más de 7.000 ciudadanos conectados a través de grupos de mensajería. “La gente nos informa sobre posibles hechos delictivos y, con más de 520 cámaras de seguridad, actuamos antes de que ocurran”, indicó.

Programa Vecino Vigilante en Pitalito, Huila Foto: cortesía

Otra de las líneas es la justicia restaurativa para menores infractores, a través del programa Café con Aroma Social. “Convertimos a jóvenes en baristas y catadores de café, crearon su propia marca y hoy trabajan en la cafetería del municipio”, explicó el alcalde, destacando que la iniciativa ha permitido alejarlos del consumo de drogas y la delincuencia.

En cuanto al panorama de seguridad, el mandatario reconoció que el municipio enfrenta presiones externas por la presencia de grupos armados en regiones vecinas. “Tenemos un problema estructural de extorsión que viene afectando el comercio”, señaló.

Programa Vecino Vigilante en Pitalito, Huila. Foto: cortesía

No obstante, aseguró que dentro del casco urbano no hay presencia directa de estas estructuras. “Lo que más nos afecta es la delincuencia común, y sobre eso estamos trabajando intensamente”, afirmó.

El alcalde indicó que la estrategia de seguridad también incluye inversión social en los barrios con mayores problemáticas. “Estamos fortaleciendo escuelas deportivas, artísticas y proyectos como centros de inteligencia artificial, buscando que la seguridad sea sostenible en el tiempo”, explicó.

Finalmente, el mandatario enfatizó que el objetivo es transformar las condiciones sociales de los jóvenes. “Lo que esperamos es tener menos jóvenes consumiendo drogas y delinquiendo, y más jóvenes con proyectos de vida, en el deporte, en la cultura y en las universidades”, concluyó.