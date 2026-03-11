UPI Oasis de Idipron en Bogotá renueva baños y unidades sanitarias para jóvenes en habitabilidad en calle

La Unidad de Protección Integral (UPI) Oasis del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) puso en funcionamiento nuevos baños y unidades sanitarias dirigidos a la atención de jóvenes en situación de habitabilidad en calle en Bogotá.

La intervención incluyó la renovación de duchas, servicios sanitarios y la implementación de un servicio de lavandería industrial, con el objetivo de fortalecer las condiciones de atención para los jóvenes que hacen parte de los procesos del instituto.

Según informó la entidad, la adecuación de estas instalaciones busca mejorar el acceso a servicios de higiene personal para esta población, que en muchos casos ha enfrentado dificultades para acceder a condiciones básicas de aseo y cuidado personal.

El director del Idipron, Javier Palacios, señaló que la iniciativa hace parte de las acciones orientadas a la atención integral de jóvenes en condición de vulnerabilidad.

“Entendemos que la transformación social comienza por el respeto a la dignidad más básica. No estamos entregando simplemente unos baños remodelados; estamos enviando un mensaje de valor a cada joven: su vida importa. Una ducha caliente y ropa limpia no son lujos, son derechos que reconstruyen la identidad y se convierten en la puerta de entrada para que confíen en la institucionalidad y comiencen a soñar de nuevo”, afirmó.

La entrega de las nuevas instalaciones se realizó este 11 de marzo en la UPI Oasis. El instituto explicó que la adecuación forma parte de un modelo de atención que busca fortalecer los procesos pedagógicos y de acompañamiento social que se desarrollan con los beneficiarios.

“Esta transformación se alinea con las directrices de organismos como las Naciones Unidas, que ratifican el acceso al agua y al saneamiento como un derecho esencial. La evidencia global demuestra que contar con espacios seguros para la higiene personal no solo mejora la salud pública, sino que reduce significativamente el estigma social, facilitando que los beneficiarios se vinculen con mayor éxito al modelo pedagógico del Idipron”, señala la entidad.