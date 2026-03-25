Magistrado Gerson Chaverra estudiará la impugnación de Santiago Uribe contra su condena

La secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia digitalizó la impugnación que Santiago Uribe interpuso contra su condena por el caso Los 12 Apóstoles; esta situación permitió que el expediente pasara a reparto y llegara al despacho del magistrado Gerson Chaverra, quien fue presidente de ese alto tribunal.

Ahora el magistrado Chaverra tendrá la tarea de revisar la impugnación que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa radicaron en contra del Tribunal Superior de Antioquia por la sentencia que le dio 28 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Chaverra es integrante de la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal, tiene amplia experiencia en la materia y ahora deberá definir el futuro judicial del proceso a Santiago Uribe, condenado por la supuesta creación de un grupo paramilitar en Antioquia.

El Tribunal Superior de ese departamento lo condenó por su presunta responsabilidad en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, pero ahora la Corte Suprema tiene la palabra final frente a esa pena.