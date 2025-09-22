Inundan la Plaza de Bolívar de peluches en conmemoración del día contra la explotación sexual de niños: se han atendido 221 casos en Bogotá

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna), el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) realizó un acto simbólico en la Plaza de Bolívar para sensibilizar a la ciudadanía frente a esta problemática.

Durante lo corrido del año, el Instituto ha brindado atención integral a 221 menores de edad en esta situación. | Foto: IDIPRON

El Idipron informó que durante 2025 ha brindado atención integral a 221 menores en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial. De este total, 140 corresponden a niñas y niños, y 81 a adolescentes; por género, 103 son hombres y 118 mujeres.

Las modalidades detectadas incluyen turismo sexual, explotación en contextos virtuales, pornografía, instrumentalización por grupos armados, matrimonios serviles y otras formas de abuso.

Durante el año 2024, se identificaron 19 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. | Foto: IDIPRON

La entidad señaló que en 2024 se identificaron 19 casos de menores víctimas de explotación sexual comercial y en lo corrido de 2025 ya se registran 7 nuevos casos, todos de adolescentes.

Los reportes provienen de 20 localidades de la ciudad, siendo Los Mártires la más crítica con 126 casos, seguida de Usme (16), Kennedy (14), Ciudad Bolívar (9) y Rafael Uribe Uribe (8). También se han documentado víctimas en San Cristóbal, Antonio Nariño y otras zonas del sur de Bogotá.

Las modalidades de explotación sexual comercial reportadas incluyen: turismo sexual, instrumentalización por grupos armados, matrimonios o uniones serviles, utilización en pornografía. | Foto: Concejal Óscar Ramírez Vahos

Como parte de la conmemoración, se instaló una exposición simbólica compuesta por juguetes, mochilas, libros y objetos de la vida cotidiana, donados por funcionarios y aliados sociales, en representación de la infancia vulnerada por la explotación sexual.

El director del Idipron, Javier Palacios, recalcó que “detrás de cada cifra hay una historia, una vida afectada por la violencia y la exclusión. Ningún niño, niña o adolescente debería perder su infancia; Bogotá debe ser un lugar donde caminas seguro”.

Nuestra niñez NO está en juego.

Mañana, Plaza de Bolívar se llenará de peluches y juguetes como símbolo de protección frente a la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. 💜#ESCNNA #BogotáConLaNiñez #aquisipasa pic.twitter.com/CfXRwQzVl7 — IDIPRON (@idipronbogota) September 21, 2025